В то же время Роберт Фицо, партия которого одержала победу на парламентских выборах, выступил за прекращение военной помощи Украине и начало мирных переговоров.

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Влаховский, который покидает свой пост, посетил Киев в понедельник в рамках встречи министров иностранных дел ЕС, чтобы выразить европейскую солидарность с борьбой Украины против России.

Как сообщает CNN, Влаховский заявил, что официальные лица Европейского Союза одобрили "суверенитет и территориальную целостность Украины" на полях встречи министров иностранных дел ЕС в Киеве.

Заявление Влаховского прозвучало после того, как пророссийская партия Роберта Фицо SMER получила больше всего голосов в Словакии по результатам выборов в воскресенье, что может угрожать поддержке Украины со стороны ЕС и НАТО.

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Фицо ранее выступал за прекращение военной помощи Украине и пообещал заблокировать стремление Украины вступить в НАТО.

В частности, Фицо заявил, что "у народа Словакии проблемы серьезнее, чем Украина", и подчеркнул, что если SMER сформирует правительство, он сделает все, чтобы "мир был объявлен как можно быстрее".

Он сказал, что в позиции Словакии ничего не изменится, однако, по его словам, это не значит, что они не будут критиковать Евросоюз и Фицо не изменит своего мнения относительно войны в Украине.

Как отмечает Actuality, Фицо открыто говорил о прекращении военной помощи Украине перед выборами. В то же время в партии "Глас", которая заняла третье место на выборах и считается ключевой для формирования будущей коалиции, заявили, что сохранить территориальную целостность Украины вряд ли получится и что необходимо готовиться к переговорам по определению границ.

Выборы в Словакии

30 сентября в Словакии состоялись досрочные парламентские выборы, от которых зависело, продолжит ли она поддерживать Украину.

Главными конкурентами была пророссийская партия Smer-SD бывшего премьер-министра Роберта Фицо и социал-либеральная "прогрессивная Словакия" (Progresivne Slovensko), которую возглавляет вице-спикер Европарламента Михал Шимечка. По результатам выборов болоее 20% голосов получила Smer-SD, лидер партии будет формировать новое правительство страны.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в понедельник, что "слишком рано судить", как победа на выборах прокремлевского деятеля в стране повлияет на Украину и сначала необходимо дождаться формирования коалиции.

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