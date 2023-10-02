По его словам, сначала необходимо дождаться формирования коалиции в Словакии, а потом делать выводы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в понедельник, что он "уважает выбор" словацкого народа и "слишком рано судить", как победа на выборах прокремлевского деятеля в стране повлияет на Украину.

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо готов начать коалиционные переговоры после того, как его партия Smer-SD выиграла парламентские выборы в субботу, что может стать вызовом единству НАТО и Европейского Союза по Украине.

"Мы уважаем выбор, сделанный народом Словакии. И я думаю, что еще слишком рано судить о том, как эти выборы повлияют на поддержку Украины", - заявил Кулеба.

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По его словам, сначала необходимо дождаться формирования коалиции в Словакии, а потом делать выводы.

"Надо дождаться формирования коалиции. И после этого, смотря на состав этой коалиции, можно будет делать первые выводы", - сказал Кулеба.

Победа Фицо на выборах в Словакии

Братислава была одним из крупнейших сторонников Киева с момента начала российского вторжения в прошлом году, но ее будущая поддержка была поставлена под сомнение после того, как Фицо получил шанс вернуть себе лидерство.

Выступая после своей победы, Фицо заявил, что "сделает все", что в его силах, чтобы дать толчок мирным переговорам между Россией и Украиной. "Большие убийства никому не помогут", - сказал он. Переговоры вряд ли будут приветствоваться на Украине, поскольку на данный момент они, скорее всего, будут включать в себя предложения о передаче территории России, что нежелательно для Киева.

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