В Молдове вчера состоялся второй тур выборов президента.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бывшего премьер-министра Молдовы Майю Санду с победой на президентских выборах.

Об этом он написал в Twitter.

"Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. С нетерпением жду дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдовой для европейского будущего наших народов", - написал он.

Позже Зеленский сообщил, что уже провел телефонный разговор с Санду, во время которого отметил, что ожидает ее визита в Украину.

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"Начал утро с хорошего телефонного разговора с Майей Санду. Поздравил ее с победой на выборах Президента Молдовы. Уверен в дальнейшем укреплении отношений между Украиной и Молдовой и европейской интеграции наших народов. С нетерпением ожидаю визита коллеги в Киев", - добавил Зеленский.

Выборы президента Молдовы: что известно

В Молдове 15 ноября состоялся второй тур выборов президента.

По предварительным данным, на выборах победила кандидат от партии "Действие и солидарность", бывший премьер-министр Санду, которая набрала почти 60% голосов избирателей. Нынешнего главу государства Игоря Додона поддержали более 40% избирателей.

Действующий пророссийский президент Игорь Додон призвал своих сторонников к протестам выступая на митинге в Кишиневе.

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Авторы: Александр Топчий, Виктория Токарева