С таким предупреждением выступили Канада, Великобритания и США.

Россия устраивает гибридные операции, чтобы устранить проевропейское правительство Молдовы и сделать страну пророссийской. Об этом заявила коалиция, которая состоит из Канады, Великобритании и США, пишет Politico.

В заявлении, которое обнародовала коалиция, Россию обвиняют в "стремлении подорвать демократические институты Молдовы накануне октябрьских президентских выборов и референдума о членстве Молдовы в ЕС".

Также страны обвинили Россию в поддержке оппозиционных кандидатов, выступающих против президента Майи Санду и в "разжигании критики в адрес правительства и политической партии действующего президента Молдовы с целью подстрекательства к протестам".

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"Раскрывая заговор Кремля, мы даем понять Москве, что мы выступаем за свободные и честные выборы и не потерпим ее попыток вмешательства и подрыва демократических процессов. Мы призываем Кремль отказаться от этих усилий по подрыву демократии в Молдове и уважать ее суверенитет и результаты свободных, честных и независимых выборов", - говорится в заявлении.

В издании напомнили, что в последние месяцы Молдова и ее союзники выражают обеспокоенность относительно попыток РФ дестабилизировать ситуацию в стране. В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что спецслужбы страны разоблачили российский план свержения правительства Санду и установления собственного марионеточного режима для контроля над страной.

Известно, что РФ оккупировали Приднестровский регион Молдовы, который пролегает вдоль границы с Украиной, а также разместила там сотни российских военных, несмотря на призывы правительства вывести их с той территории.

В то же время Европейский Союз в прошлом году начал переговоры о вступлении Молдовы в ЕС и развернул гражданскую миссию в Кишиневе, чтобы усилить устойчивость страны к гибридным угрозам и помочь ей сохранить суверенитет перед лицом агрессии со стороны РФ, добавили в Politico.

Украина и Молдова - последние новости

Как писал УНИАН, 30 мая парламент Молдовы осудил геноцид России в отношении Украины, речь идет о принудительном перемещении и депортации украинских детей на оккупированных территориях. Однако оппозиционные партии, которые связаны с Москвой, отказались участвовать в голосовании.

В свою очередь президент страны Майя Санду заявила, что Украина никогда не предлагала Молдове "решить" силовым путем проблему с регионом Приднестровья. По его словам, официальных предложений по этому поводу не было.

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