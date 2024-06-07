Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой.
Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой
13:34, 07.06.240 мин. обновляется
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