Оппозиционные партии отказались принимать участие в голосовании

Парламент Молдовы на заседании 30 мая принял декларацию, осуждающую геноцид России в отношении Украины, в частности принудительное перемещение и депортацию украинских детей на оккупированных территориях. Однако при этом, как пишет Euractiv, дружественные Москве оппозиционные партии отказались принимать участие в голосовании.

Декларацию поддержали шестьдесят депутатов местной ассамблеи из 101.

Документ осуждает агрессивную войну России против Украины, которая привела к многочисленным жертвам среди гражданских, перемещению миллионов людей и беженцев, а также подтверждает обязательства Кишинева помогать украинским детям и беженцам в Молдове.

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В то же время представитель оппозиции Регина Апостолова обвинила Партию действия и солидарности (ПАС) президента Майи Санду в двойных стандартах, заявив, что парламент также должен осудить страдания детей в бывшей Югославии. Депутат-коммунист Олег Рейдман призвал к осторожности, заявив, что геноцид - это юридический термин, критерии которого должны быть соблюдены.

Представитель правящей партии PAS Раду Мариан отверг возражения оппозиции, заявив: "Это наши соседи. Тысячи украинских детей, детей беженцев, были размещены здесь".

Депортация украинских детей - что известно

В конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что насильственная депортация - это одно из самых циничных преступлений этой войны. По его словам, детей не просто вывозят с оккупированной территории Украины, а Россия сознательно пытается уничтожить любую связь детей с родиной, с родными и близкими.

В конце марта сообщалось, что Российская Федерация наладила масштабную систему "милитаризации" украденных украинских детей и готовит их к войне, в том числе для участия в дальнейшей агрессии против Украины.

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