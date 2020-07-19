"Мы не второсортные": женщины-кандидаты в президенты Беларуси жестко ответили Лукашенко

На днях Лукашенко предложил закрепить в Конституции страны право избираться президентом только для тех, кто отслужил в армии.

Главный кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника жестко ответили на предложение президента Александра Лукашенко изменить конституцию «не под женщин».

Об этом они сообщили РБК.

На днях Лукашенко предложил закрепить в Конституции страны право избираться президентом только для тех, кто отслужил в армии. Президент считает, что человек, который не знает, что такое армия, не может быть главнокомандующим, и это грозит тем, что ему могут «лапши на уши навешать».

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«Мы верим, что мы не второсортные, мы стоим наравне с мужчинами и верим, что мы победим», - сказала Вероника Цепкало.

Тихановская уточнила, что их решение объединиться не связано с высказыванием Лукашенко.

«Так вышло само собой», - сказала она, напомнив, что ее супруг находится под арестом, Бабарико сидит в СИЗО, а Цепкало самоизолировался из-за коронавируса.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия Беларуси отказала главному сопернику действующего главы государства Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты. Ранее политика задержали и обвинили по трем статьям.

14 июля во многих городах Беларуси люди вышли на акции протеста против отказа ЦИК регистрировать независимых кандидатов на президентских выборах.

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