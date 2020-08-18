У Тихановской дали неожиданный ответ на критику Лукашенко "программы оппозиции"

Лукашенко раскритиковал программу, которой еще нет.

В штабе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской отреагировали на критику со стороны действующего президента страны Александра Лукашенко, которому не понравилась "программа оппозиции".

Как сообщает TUT.by, представители координационного совета говорят, что не в курсе, что за программу озвучил сегодня на совещании с членами Совета безопасности Лукашенко.

"Совет находится на стадии формирования, о какой программе говорит Лукашенко, понятия не имеем", - сказала Ольга Ковалькова.

В числе других упомянутых пунктов "программы оппозиции" Лукашенко назвал создание автокефальной белорусской церкви, развитие инфраструктуры на границе с Евросоюзом, обеспечение трансляции польских, литовских и украинских телеканалов и так далее. Член координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова опровергла слова Лукашенко и назвала их "попыткой манипуляции и обмана", пишет РБК.

"Мы конструктивно настроены ко всем внешним партнерам Республики Беларусь. Мы считаем, что все существующие договоренности должны соблюдаться. Россия является важным внешнеполитическим и экономическим партнером... К сожалению, последнее время в сотрудничестве с Россией регулярно возникают напряжение и конфликты. Это явно показывает, что действующий президент Беларуси не в состоянии справиться с этой задачей. Мы со своей стороны подтверждаем желание и готовность выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, безусловно включая Российскую Федерацию", - говорит Колесникова.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7000 участников акций. 13 августа их начали выпускать из изоляторов.

По данным правозащитников, во время уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли минимум пять человек, еще семеро находятся в критическом состоянии в реанимации, около 200-300 задержанных правозащитники считают политзаключенными.

15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным заявил, что президент РФ пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны. Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне.

16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

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Автор: Юрий Годован