"Иди китайский изучай": Лукашенко заявил, что его оппоненты хотят запретить в Беларуси русский язык

Сейчас в Беларуси два государственных языка: русский и белорусский.

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что его политические оппоненты хотят запретить в стране использование русского языка.

Об этом он заявил на совещании с членами белорусского Совбеза, пишет "Белта".

"В открытую не говорят, но ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было", - заявляет Лукашенко.

По его словам, оппозиция якобы предлагает перевести армию страны на белорусский язык, а 2030 года эта нововведения должны коснуться сферы образования.

"Мы определились с вами, мы прошли и перевернули эту страницу. Мы определились, как будем действовать в плане белорусского и русского языков. У нас они государственные. Мы договорились, что не будем педалировать эту тему. Разговаривайте на любом языке. У нас и английский не запрещен, никакой. Иди китайский, английский изучай. Нет, надо взвинтить эту проблему языковую!", - сказал он.

Государственный язык в Беларуси

Сейчас в стране два государственных языка - русский и белорусский. Они имеют равный статус, однако чаще всего в публичной сфере белорусские власти говорят на русском языке.

Выборы и протесты в Беларуси: что произошло

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

После обнародования данных экзит-пола, согласно которых побеждает Лукашенко, тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции.

По данным правозащитного центра "Весна", только в день президентских выборов в Беларуси, по предварительной информации, были задержаны более 200 человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован