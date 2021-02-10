Соратники и семья уговаривают Трампа молчать, пока продолжается рассмотрение его второго импичмента, чтобы его неосторожные слова не использовали против него же.

Столкнувшись уже со второй процедурой импичмента за свою политическую карьеру Дональд Трамп ведет себя необычно тихо. Укрывшись на своей вилле Мар-а-Лаго во Флориде, бывший президент США тратит свои дни на игры в гольф. Он звонит старым друзьям и соратникам, лишь чтобы напомнить о себе.

Трамп ужинает на внутреннем дворе своего пышного убежища. Часто это происходит в компании когорты политических помощников, которым он до сих пор платит, - пишет Washington Post.

Издание напоминает, что во вторник Сенат провел рассмотрение его второго импичмента. И это почти через ровно год после первого такого слушания. Но Трамп все равно ожидает, что даже разделенный Сенат спасет его от обвинений в организации беспорядков путем поощрения разъяренной толпы атаковать Капитолий 6 января. Но несмотря на эту уверенность, разбирательство в Сенате прошло не так, как Трамп или его соратники надеялись.

Читайте такжеСенат США назвал конституционным процесс импичмента ТрампаОсобенно Трамп был разочарован своим адвокатом Брюсом Кастором, который приводил нелепые аргументы, был одет в костюм не своего размера и в какой-то момент даже похвалил демократов в Палате представителей за дело против Трампа. Несколько советников Трампа отругали Кастора за его поведение. К критике присоединились и несколько сенаторов включая Билла Кассиди, который пояснил, что паршивая защита Трампа заставила его поддержать конституционность второго импичмента.

В самостоятельно организованном "изгнании" на юге Флориды после потери поста президента Трамп построил себе позолоченный пузырек, защитный щит, который усиливает решение Twitter и других социальных сетей удалить его страницы после штурма Капитолия. Друзья экс-президента США рассказали Washington Post, что Трамп плывет по течению без понимания, что будет дальше. И это впервые за его политическую карьеру. Они добавили, что в разгар второго импичмента Трамп спокойнее, чем они рассчитывали.

Вместе с тем, процесс, который во вторник начался в Сенате, не оставляет мыслей Трампа, о чем сказали его соратники. Он до сих пор обижается на некоторых республиканцев, которых обвиняет в измене. Среди них Лиз Чени, поддержавшая его импичмент, а также лидер республиканцев в нижней палате Конгресса Кевин Маккарти. Последний заявил, что Трамп "несет ответственность" за штурм Капитолия.

"Он успокаивается, наслаждается временем, которого у него не было раньше. А также он думает об импичменте", - сказал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Читайте такжеБайден получит доступ к содержанию разговоров Трампа с Путиным - PoliticoWashington Post пишет, что описанный выше портрет Трампа в эту минуту - это результат интервью, проведенных с 11 советниками, союзниками и друзьями экс-президента, большинство из которых говорили на условиях конфиденциальности. Сначала Трамп заставлял своих адвокатов в деле об импичменте, чтобы они безосновательно утверждали, будто у него "украли" победу на выборах. Но защита такую позицию отвергла. Хотя адвокаты все же ссылаются на первую поправку конституции США, утверждая, что их клиент имеет право распространять дезинформацию и ложные утверждения.

Адвокаты и соратники побоялись, что Трамп сам саботирует свои позиции. Поэтому они настаивают, чтобы он хранил молчание, пока разбирательство в Сенате не закончится. Соратники боятся, что все, что Трамп скажет, может лишь укрепить дело против него. И еще больше республиканцев не захотят его оправдывать. Дочь Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер тоже призвали экс-президента не вмешиваться в процесс, который продолжается в Сенате.

"Со многих точек зрения, старый мир Трампа разваливается вокруг него. Президент Джо Байден победил его на выборах в ноябре. Соседи Трампа во Флориде пытаются добиться, чтобы ему запретили жить в Мар-а-Лаго, где после потери президентского кресла он потерял специальный доступ к площадке для вертолетов. Здания, украшенные его именем, пытаются снять вывески "Трамп", - пишет издание.

Читайте такжеСоветник Трампа рассказал, что происходит с экс-президентом США без соцсетейОрганизатор турниров по гольфу PGA в США отказался проводить мероприятия в клубах Трампа. А лобби отеля Трампа, расположенного неподалеку от Белого дома, стало подозрительно пустым. Вместе с президентским креслом Трамп потерял и защитный пресс-пул. А Байден дал четко понять, что не будет делиться со своим предшественником отчетами разведки. Поскольку считает Трампа угрозой для безопасности.

Импичмент Трампа: что известно

Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Его обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурму здания Капитолия, которые состоялись 6 января во время обсуждения результатов выборов.

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Дональд Трамп является единственным президентом США, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент, и он может стать первым, который подвергнут импичменту после ухода с поста.

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Перевод: Лесь Дымань