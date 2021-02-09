Если решение поддержат, Трамп никогда не сможет занимать государственные должности.

В Сенате Конгресса США начался второй процесс по импичменту бывшего президента Дональда Трампа по обвинениям в подстрекательстве своих сторонников к смертельному штурму Капитолия 6 января.

Об этом пишет Reuters.

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На заседании 9 февраля сенаторы должны выяснить, является ли рассмотрение дела об импичменте конституционным. После дебатов состоится голосование. Для осуждения Трампа понадобится две трети голосов из 100. Из них по меньшей мере 17 голосов от республиканцев.

Если решение поддержат, Трамп никогда не сможет занимать государственные должности.

Импичмент Трампа: что известно

Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурму здания Капитолия, которые произошли 6 января во время обсуждения результатов выборов.

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Дональд Трамп является единственным президентом США, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент, и он может стать первым, подвергнутым импичменту после ухода с должности.

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Автор: УНИАН