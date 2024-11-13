Не все члены команды Дональда Трампа положительно отзываются об Украине, однако надежды на то, что все будет не так уж и плохо — есть.

После недавней победы на президентских выборах, Дональд Трамп приступает к формированию кабинета и назначению управленцев на ключевые посты в своей администрации.

Марко Рубио – Госсекретарь США

Сенатор от штата Флорида, американец кубинского происхождения Марко Рубио входит в комитет по международным отношениям Сената и считается "ястребом" в отношении Китая и Ирана. В случае его утверждения Сенатом в следующем году, он станет первым латиноамериканцем, который занял пост главного дипломата Вашингтона. Рубио, в отличие от многих в окружении Трампа, не является ярым изоляционистом, что, вероятно, и обусловило его назначение на пост главы американского МИД.

Мэтт Терпин, научный сотрудник Гуверовского института и бывший директор по Китаю Совета национальной безопасности администрации Трампа, отметил, что Рубио, баллотировавшийся в президенты от Республиканской партии в 2016 году, был одним из самых первых антикитайских "ястребов" – задолго до того, как госаппарат США стал уделять внимание росту влияния Пекина как в мире, так и в самих США. Именно он начал привлекать внимание к деятельности и оборудованию Huawei (обвинённую в шпионской деятельности и передаче данных китайскому правительству) и другим китайским технологическим гигантам; призывал закрыть китайское консульство в Хьюстоне, которое назвал "гигантским шпионским гнездом", а также призвал начать расследование в отношении покупки ByteDance платформы TikTok.

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В начале путинского вторжения Рубио был активным сторонником помощи Украине, неоднократно заявляя, что эта поддержка – стратегически важный шаг, направленный на сдерживание российской агрессии и предотвращение дальнейшей дестабилизации Европы. При этом в апреле, когда в Конгрессе принимали пакет помощи Украине, Тайваню и Израилю в размере $95 млрд, проголосовал против, аргументируя решение тем, что в документе не был учтён вопрос безопасности границ, который должен был остановить поток нелегальной миграции в США через границу с Мексикой. В то же время сенатор заявлял, что будущая администрация Трампа закончит войну "путем переговорного урегулирования", но уклонился от прямой поддержки идеи будущего вице-президента Джей Ди Вэнса о создании демилитаризованной зоны между Украиной и РФ: Рубио, по его словам, его устроит любое соглашение, которое положит конец войне и будет на пользу Украине. В ноябре в эфире телеканала Today он сказал:

"Я думаю, что украинцы были невероятно храбрыми и сильными, когда противостояли России. Но, в конце концов, то, что мы здесь финансируем, – это патовая война, и ей пора положить конец. Я думаю, что здесь должен быть здравый смысл. Не нужно быть фанатом Владимира Путина, чтобы хотеть окончания войны"

Рубио также высказал мнение, что "Украине понадобится 100 лет, чтобы восстановить страну".

Заявление о намерении положить конец войне вряд ли будет означать, что деструктивное поведение Кремля будет администрацией Трампа игнорироваться. В феврале 2022-го года Рубио без иронии предположил, что у Путина могут быть психические отклонения, он всегда помогал российской оппозиции и боролся за освобождение политзаключенных, и участвовал в написании почти всех санкционных мер против РФ, а недавно уточнил, что одной из первоочередных задач новой команды станет борьба с российской гибридной войной:

"Мы знаем, что россияне участвовали в попытках диверсионных операций по всей Европе, чтобы нанести ущерб европейским странам, которые помогают Украине, и я думаю, что это сфера, на которой мы должны сосредоточиться, и которую администрация Трампа сделает приоритетом".

Майкл Уолтц – Советник по национальной безопасности

Боевой ветеран армейского спецназа, служивший в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке, Уолтц является скептиком по отношению к НАТО, и, как ожидается, станет ещё одним членом администрации Трампа, который займет жесткую позицию по отношению к Китаю. Именно Уолтц будет определять политику США в отношении безопасности Тайваня, конфликта на Ближнем Востоке и развязанной путинским режимом войны.

Уолтц скептически относится к помощи США Украине и призывает страны НАТО тратить больше средств на коллективную оборону. Он также поддержал заявление Трампа о том, что тот сможет прекратить боевые действия в Украине "в первый же день" своего правления.

То, что два важных внешнеполитических поста США займут умеренные "ястребы" в определённой степени может успокаивать Украину, однако на данный момент кажется, что если Уолтц и будет "ястребом", то вряд ли по отношению к Москве – особенно в свете отказа Трампа взять в свою команду Майка Помпео. Последний считался одним из главных претендентов на пост министра обороны во второй администрации Трампа, поскольку в первой он уже занимал должности директора ЦРУ и госсекретаря, но его критика действий 45-го президента и выступления за гораздо более решительную поддержку Украины, включая ленд-лиз на $500 млрд, явно входили в противоречие с позицией как самого Трампа, так и его окружения.

Накануне выборов Уолтц заявлял, что считает "вполне разумным" окончание российской агрессии путём "какого-то дипломатического решения". Он также критиковал администрацию Байдена за поддержку "бесконечного конфликта, который США не могут себе позволить, без четкой цели и с неограниченными затратами, загнавшими нас в тупик", и, разумеется, хвалил Трампа за то, что тот сосредоточен на том, "чтобы закончить войну" и создать стратегию, которая позволит "усадить обе стороны за стол переговоров".

Основным же полем деятельности Уолтца, как ожидается, станут отношения с Поднебесной. Как считает Мэтт Терпин, выбор 50-летнего конгрессмена от штата Флорида подтверждает намерение Трампа провести ревизию отношений с Пекином в сторону ужесточения, и одним из рычагов, при помощи которых США будут давить на китайскую компартию, как это происходило во время первого срока Трампа, станет Уолтц. "Военно-морской флот Китая больше нашего. Мы должны сделать значительные инвестиции в нашу собственную готовность", – говорил политик, обсуждая напряженность вокруг Тайваня. Он также высказывал убеждённость, что Китай нуждается в Америке больше, чем Америка в Китае, поэтому у США будут инструменты для того, чтобы влиять на империю Си. В его видении, укрепление военного потенциала США и усиление партнёрских связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе – ключевые шаги для сдерживания Китая.

Помощник Трампа Элбридж Колби незадолго до выборов пролил свет на то, как команда Трампа видит "дорожную карту": Москву надо выдернуть из орбиты влияния Китая, который заинтересован в продолжении российско-украинской войны, ослабляющей РФ и делающей её более зависимой от азиатского тигра. Вероятно, в том числе установление нового баланса в треугольнике США – Китай – Россия будет одним из важных направлений деятельности Уолтца.

Джон Рэтклифф – глава ЦРУ

Рэтклифф, бывший глава разведки в последней администрации Трампа, был выбран на пост главы ЦРУ. Ранее он был конгрессменом от Техаса, Трамп в своем заявлении назвал его "борцом за правду и честность". Рэтклифф также был членом команды Трампа в "Рашагейте" – деле об импичменте 2020 года. Сам Трамп напомнил, что именно Рэтклифф "разоблачил фейк штаба Хиллари Клинтон о вмешательстве России в выборы 2016 году и отказался лгать о ноутбуке Хантера Байдена".

По внешнеполитической линии Рэтклифф известен своим критическим отношением к Китаю, называя его "величайшей угрозой Америке с времён Второй мировой войны". Обвинения классические: шпионаж, попытки влиять на внутреннюю политику США, воровство интеллектуальной собственности.

Пит Хегсет – министр обороны

Пост министра обороны США займёт достаточно экстравагантная персона, выделяющаяся даже на фоне Трампа. Это христианин-евангелист, капитан запаса, ветеран войн в Ираке и Афганистане с двумя Бронзовыми звездами Пит Хегсет. В последние годы он работал телеведущим на канале FOX News, начав с должности корреспондента в 2014 году и спустя три года став соведущим FOX & Friends Weekend.

Известен своей резкой критикой левых идей, "культуры отмены" и политкорректности, особенно в сфере образования и медиа. Также высказывается за сохранение традиционных американских ценностей и против излишнего вмешательства государства.

Трамп считает Хегсета "жестким и умным человеком", искренне верящим в то, что Америка превыше всего.

"Признаюсь, я не знал, кто он, еще 20 минут назад. И у него, похоже, нет никакого опыта в политике Министерства обороны. Я не вижу никаких доказательств того, что этот человек имеет какие-либо отношения с нашими зарубежными партнерами. Как он собирается работать в различных коалициях, которые у нас есть?" – заявил главный демократ в комитете по вооруженным силам Палаты представителей Адам Смит, комментируя назначение Хегсета.

Сам новоиспеченный министр обороны обвинял ХАМАС в гибели жителей Газы, поддерживал агрессивный подход против Ирана и был умеренным противником отправки американской помощи Украине:

"То, что происходит в Украине, важно. Но это меркнет по сравнению с преступностью, которую я вижу на своих улицах, с показной политкорректностью, которую я вижу в нашей культуре, с инфляцией, которую я ощущаю на своем кошельке, и с реальной границей, которая меня волнует – южной границей, которая полностью открыта. По каждому из этих вопросов качество жизни простых американцев ухудшилось"

Вивек Рамасвами – Министерство по повышению эффективности правительства

Рамасвами – восходящая звезда Республиканской партии, бизнесмен, миллиардер, автор бестселлера Woke, Inc., книги, посвященной корпорациям, которые отстаивают моральные принципы наряду с прибылью – эта книга стала одним из канонов культурной войны в США для альт-правых (неоднородного движения, в которое, тем не менее, записывают сторонников превосходства белых, националистов, неонацистов, неофашистов, неоконфедератов, отрицателей Холокоста и прочую пёструю публику). Он из бедной семьи, его родители-индусы привезли его в Америку, но сейчас его состояние превышает $1 млрд, он один из 20 самых молодых миллиардеров США. Звезда Рамасвами взошла в последний год, когда он стал регулярно участвовать в политических дебатах на президентских праймериз от Республиканской партии и стал победителем первого тура. Первоначально политика рассматривали как кандидата на пост вице-президента, но в итоге выбор пал на Джей Ди Вэнса.

Позиция его по Украине далека от той, которую бы желали на Банковой. Рамасвами обещал заблокировать потенциальное вступление Украины в НАТО, снять с Москвы санкции и вернуть на мировой рынок:

"Я не поддерживаю Украину, потому что это не отвечает американским интересам. По крайней мере, мой план по прекращению войны в Украине на самом деле, вероятно, будет лучше для Украины, он будет реализован с сохранением её суверенитета. Эта война закончится прямо сейчас, если США не будут вмешиваться и скажут, что мы не будем больше финансировать её, если после Зеленского придёт к власти какой-нибудь военачальник с военной техникой на пару сотен миллиардов долларов"

Бывшая постпред при ООН Никки Хейли заявила, что у Рамасвами "нет опыта внешней политики". Во время дебатов между ними на заявление новоизбранного члена команды Трампа о том, что "Украина не является демократическим государством, а украинцы прославляют нациста в своих рядах – комика в штанах-карго, человека по имени Зеленский. Регионы Украины, оккупированные россией – Луганск, Донецк – это русскоговорящие регионы, которые даже не были частью Украины с 2014 года. Это неопровержимые факты. И поэтому представлять это, как некую борьбу добра со злом, не нужно", Хейли сказала, что у Путина и Си Цзиньпина "текут слюни при мысли о том, что такой человек как Рамасвами может стать главой США".

Президентом Рамасвами не стал, но получил в управление структуру "по повышению эффективности правительства" (Department of Government Efficiency, DOGE), целью которой станет очищение исполнительной власти и "избавление администрации от правительственной бюрократии, сокращение избыточного регулирования и реструктуризация федеральных ведомств". По сути, созданная структура призвана бороться с deep state, "глубинным государством", которое, по мнению Трампа, саботировало множество его инициатив во время первой каденции. С учетом новой президентской команды, переизбрания спикера Джонсона, контроля над Палатой представителей и большинства представителей Республиканской партии в Сенате, для реформ, которые Трамп анонсировал (и которые не анонсировал) в ходе предвыборной кампании, его руки выглядят развязанными.

Илон Маск – Министерство по повышению эффективности правительства

Вместе с Рамасвами переформировывать госаппарат будет Илон Маск, "человек и пароход", не нуждающийся в представлениях. Весь 2024-й год Маск был самым громким болельщиком Трампа и сделал для его победы в финансовом плане больше, чем кто-либо, а в медийном – уступив разве что Такеру Карлсону. Как и с Рамасвами, всё, что связано последний год с Илоном Маском выглядит для Украины "красным флагом" – отключение Starlink над Крымом, тролинговые посты в соцсети X, регулярные прогнозы по урезанию американской помощи, по данным СМИ – и неофициальные контакты с Путиным. В ходе телефонного разговора с Трампом Маск заверил Зеленского, что продолжит поддерживать Украину путем предоставления ей доступа к терминалам спутниковой связи Starlink, но комментируя план нового президента США по демилитаризованной зоне, он написал:

"Скоро бессмысленным убийствам придёт конец. Время для поджигателей войны и спекулянтов истекло".

Кристи Ноэм – Министр внутренней безопасности

Ноэм, занимающая пост губернатора Южной Дакоты с 2019 года, является верным союзником Трампа и помогла ему на выборах с набором женского электората. Ожидается, что именно она будет курировать "репрессии" против нелегальных мигрантов во время второго президентского срока. Она также рассматривалась на роль вице-президента, но в конечном итоге перед выборами от Ноэм было решено мягко дистанцироваться, как и от нескольких других единомышленников идеологических (вроде Лоры Лумер) и политических (Марджори Тейлор Грин), за которыми тянулся шлейф "токсичности".

В случае Ноэм роль сыграла её автобиографическая книга "Назад дороги нет: Правда о том, что не так с политикой и как нам продвинуть Америку вперед", где она рассказала, как застрелила собственного пса Крикета, потому что он душил соседских кур, а также не слушался ее на охоте. "Я ненавидела его. Он оказался неподатливым, опасным для всех, с кем контактировал, и менее чем никчемным как охотничья собака", – рассудила Ноэм, поэтому отвела пса к насыпи и застрелила его. В той же книге она признаётся, как позже ей пришлось "выполнить еще одну неприятную работу" и расправиться с козлом, потому что тот был некастрированным, "противным и злым", "любил гоняться за детьми" и плохо пахнул. После первого выстрела козёл выжил, поэтому Ноэм пришлось вернуться к машине за еще одним патроном и добить животное.

По Украине Ноэм высказывалась нечасто, но весной 2023 года назвала военную помощь Соединенных Штатов Украине дорогой стратегической ошибкой, которая подталкивает Россию к союзу с Китаем. "Это должна быть борьба Европы, а не наша. Мы не должны тратить деньги налогоплательщиков под угрозой ядерной войны", – сказала тогда она. На своей должности она вряд ли будет каким-либо образом влиять на политику США в отношении агрессии Путина, санкций или взаимодействия с НАТО, так что её назначение характерно только подтверждением того, что Трамп вокруг себя собирает если не изоляционистов, то крайне американоцентричных политиков, которых события в остальных частях света не слишком беспокоят.

Билл МакГинели – Советник Белого дома

МакГинли вернется в Белый дом при Трампе в качестве его советника . Он был секретарем кабинета министров во время первой администрации Трампа, а также занимал должность генерального советника в Национальном республиканском сенаторском комитете. Трамп в своем заявлении назвал его "умным и упорным юристом, который поможет мне продвигать нашу повестку "Америка прежде всего", одновременно борясь за честность выборов и против использования правоохранительных органов в качестве оружия", и сказал, что он сыграл важную роль в победе Республиканской партии на выборах 2024 года. Ранее МакГинли также занимал должность генерального юрисконсульта Национального республиканского сенаторского комитета.

Элис Стефаник – Постпред в ООН

Стефаник вошла в историю, в 2014 году выиграв место в Палате представителей и в возрасте 30 лет став самой молодой женщиной, когда-либо избранной в Конгресс. Она обладает ограниченным дипломатическим опытом, но является открытым критиком ООН и ярым союзником Израиля. После того, как в университетах США участились случаи антисемитизма, связанные с боевыми действиями в секторе Газа, Стефаник потребовала объяснений от президентов учебных заведений, и двое из них подали в отставку после негативной реакции на их выступления. "На двух меньше", – не скрывала радости Стефаник после того, как президент Гарварда Клодин Гэй ушла со своего поста. Организации Объединенных Наций, по ее словам, "Джо Байден и Камала Харрис позволили разлагаться на почве антисемитизма". Также она пригрозила отказаться от финансирования ООН, что вполне ложится в видение команды Трампа, считающей организацию одновременно и "антиамериканской", и "антиизраильской".

Не менее верным союзником Стефаник является и для Трампа – в ходе первой попытки импичмента Трампа в 2019 году Стефаник была одним из главных его защитников на Капитолийском холме, и, будучи членом Комитета по разведке Палаты представителей, открыто вступала в конфликт с главой Комитета Адамом Шиффом во время слушаний. Её назначение ещё раз наталкивает на мысль, что если в первой команде Трампа нашлось место множеству самостоятельных политиков, то вторая будет полностью укомплектована крайними лоялистами или оппортунистами (бывшими яростными критиками, как Вэнс и Рубио, перешедшими в стан бывшего врага), которые не выглядят готовыми идти против генеральной линии партии.

Ранее УНИАН писал, что вероятность отказа Трампа от поддержки Украины равна нулю.

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