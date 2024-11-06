По словам кандидата на пост госсекретаря Марко Рубио, "не нужно быть фанатом Владимира Путина, чтобы хотеть окончания войны".

Война в Украине зашла в тупик, и ее нужно остановить. Об этом в эфире телеканала Today заявил сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио.

По его словам, нет того, кто не хотел бы завершения этой войны.

"Я думаю, что украинцы были невероятно храбрыми и сильными, когда противостояли России. Но, в конце концов, то, что мы здесь финансируем, - это патовая война, и она должна быть доведена до конца. Я думаю, что здесь должен быть здравый смысл", - отметил политик.

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Комментируя критику Дональда Трампа и его кандидата в вице-президенты, сенатора от штата Огайо Джей Ди Венса относительно больших средств, которые США направили в Украину для укрепления ее обороны, Рубио подчеркнул, что Трамп "хочет, чтобы война закончилась":

"Не нужно быть фанатом Владимира Путина, чтобы хотеть окончания войны".

Рубио также высказал мнение, что "Украине понадобится 100 лет, чтобы восстановить страну".

Следует добавить, что, по информации New York Post, Марко Рубио является одним из главных кандидатов на должность госсекретаря США в администрации Трампа. По данным источников, сенатор пользуется уважением и известен своей осведомленностью в вопросах иностранных дел:

"Он был сильным и преданным поклонником президента".

Последние заявления Марко Рубио

Как сообщал УНИАН, сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио заявил, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах США вступают в эпоху "прагматичной внешней политики".

По словам политика, одной из первоочередных задач администрации Трампа является борьба с российской гибридной войной.

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