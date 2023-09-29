Он замечает, что к этим заявлениям нужно относиться "спокойно".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не влияют на коллегиальные решения Европейского Союза.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос относительно заявлений Орбана, который считает вступление Украины в Европейский Союз во время войны нереалистичным.

"Европейский Союз - это территория демократии и свободы. Там любой может говорить о чем угодно. Что касается господина Орбана - мы с вами прекрасно понимаем, что он будет говорить одно и то же. Он это делает уже в течение 19-ти месяцев", - отметил Подоляк.

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Он добавил, что Орбан не будет менять свою позицию до "ключевого момента, когда он полностью, на 180 градусов, ее изменит".

"В момент проигрыша Российской Федерации Орбан будет едва ли не крупнейший лоббист как можно более быстрого вступления Украины в ЕС. Или в НАТО. И так далее", - сказал советник руководителя ОП.

По его словам, к заявлениям Орбана нужно относиться спокойно.

"Они не влияют на коллегиальные, коллективные решения Европейского Союза. Европейский Союз также для себя уже все решил с точки зрения того, что Украина будет неотъемлемой частью общей Европы: и с точки зрения безопасности, и с экономической точки зрения, и с финансовой точки зрения, и с любых других точек зрения. Потому что мы являемся уже сегодня неотъемлемой частью Европы", - подчеркнул Подоляк.

Он также заверил, что заявления Орбана не влияют и на текущие процессы, которые происходят в Украине, в частности, с точки зрения подготовки к вступлению в ЕС.

Вступление в ЕС - скандальные заявления премьера Венгрии

Ранее Орбан сказал, что перед переговорами по вступлению Украины в ЕС нужно будет ответить на "трудные вопросы", в том числе и территориальные. По его словам, осенью во время переговоров в Брюсселе по вступлению Украины в ЕС партнеры "не могут избежать вопроса, Могут ли они серьезно рассмотреть вопрос о членстве страны, которая находится в состоянии войны".

"Мы не знаем, насколько велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается, мы не знаем, насколько велико ее население, поскольку они бегут. Принять страну в ЕС, не зная ее параметров. Это было бы беспрецедентно", - сказал Орбан.

В то же время представитель Министерства иностранных дел Украины отметил, что Орбан "беспокоится о вступлении Украины в Европейский Союз", и напомнил о международно признанные границы нашей страны.

"Информируем, что Украина не меняла своей территории в пределах международно признанных границ", – отметил он.

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