Премьеру напомнили о международно признанных границах нашей страны.

В Министерстве иностранных дел Украины ответили премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который заговорил о том, что перед переговорами о вступлении государства в Евросоюз необходимо определить "параметры страны".

Спикер МИД Олег Николенко положительно отметил, что премьер-министр Венгрии "беспокоится о вступлении Украины в Европейский Союз", и напомнил о международно признанных границах нашей страны.

"Информируем, что Украина не меняла своей территории в пределах международно признанных границ", – написал он.

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Венгрия и вступление Украины в ЕС

В следующем месяце, как ожидается, Еврокомиссия пойдет на важный шаг относительно вступления Украины в ЕС – выдаст рекомендацию начать серьезные переговоры о многолетнем процессе присоединения к блоку.

Если рекомендация будет выдана, лидеры стран блока должны будут одобрить ее. Как ожидается, это может произойти в декабре.

Единогласной позиции относительно присоединения Украины в блоке нет. Непредсказуемой остается, к примеру, позиция Венгрии. Советник венгерского премьер-министра Балаш Орбан утверждал, что Венгрия может блокировать вступление Украины в ЕС из-за якобы "притеснений" венгерского нацменьшинства.

На затягивание Будапештом процесса намекал и сам премьер-министр Виктор Орбан. Он утверждал, что перед стартом переговоров будет надо ответить на "трудные вопросы", в том числе и территориальные.

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