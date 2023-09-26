По его словам, после утверждения Государственной целевой программы "Единство в разнообразии" можно будет говорить о полном завершении выполнения всех семи рекомендаций.

Украина почти завершила выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне. Это было необходимо для начала переговоров по вступлению нашей страны в Евросоюз.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительству, после утверждения государственной целевой программы "Единство в разнообразии" можно будет говорить о полном завершении выполнения всех семи рекомендаций Еврокомиссии. Отмечается, что указанная программа предусматривает создание условий для реализации прав и возможностей национальных меньшинств и коренных народов.

По словам премьера, после утверждения программы можно говорить, что на правительственном уровне Украина полностью завершит выполнение семи рекомендаций Еврокомиссии. Шмыгаль также отчитался, что удалось сделать Кабмину:

Видео дня

стартовала реформа Конституционного суда и сейчас Украина работает в постоянных консультациях с Венецианской комиссией;

перезагружен Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей;

выполнены рекомендации Венецианской комиссии по имплементации антиолигархического закона;

заработало законодательство о медиа и рекламе;

разработаны подзаконные акты во исполнение нового закона О национальных меньшинствах;

наработана нормативно-правовая база по борьбе с отмыванием денег в рамках стандартов FATF.

Кроме того, по словам премьера, усиливается институциональная способность и независимость антикоррупционных органов - например, законопроект о повышении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В то же время были избраны новые руководители НАБУ и САП на открытых конкурсах. Существенный прогресс Украины в вопросах предотвращения коррупции даже отметила группа государств против коррупции (GRECO)

Шмыгаль добавил, что правительство провело так называемый селф-скрининг и проанализировало 28 тысяч актов права ЕС на предмет их имплементации в правовое поле Украины.

"Ожидаем, что в октябре Украина получит положительную оценку в рамках отчета по пакету расширения Евросоюза. А потом будет голосование Европейского совета, которое откроет дорогу к переговорам о вступлении нашей страны в ЕС", - добавил он.

Вступление Украины в ЕС

Как сообщал УНИАН, после вторжения РФ, 28 февраля 2022 года, президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство страны в Евросоюзе. Уже 1 марта Европарламент поддержал украинскую инициативу и 1 июня Украина стала страной-кандидатом.

Тогда же Еврокомиссия представила Украине семь рекомендаций. По состоянию на середину июня этого года было выполнено две из них. В августе в правительстве предположили, что Украина до конца года не успеет полностью выполнить все рекомендации Еврокомиссии, но переговоры о вступлении в ЕС все равно должны начаться в декабре.

Президент Европарламента Роберта Мецола сегодня Европейский Союз должен начать серьезную волну изменений, чтобы подготовиться к присоединению Украины как страны-члена. При этом она считает, что нет необходимости ждать вступления в ЕС, чтобы страны-кандидаты могли воспользоваться некоторыми преимуществами членства. В частности, они могут получить доступ к бесплатному мобильному телефону в роуминге в ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: