Восстановленные и адекватно снабжаемые украинские вооруженные силы станут грозным сдерживающим фактором для Москвы.

Членство Украины в НАТО остается маловероятным, и направление европейских войск в Украину также не является гарантированным способом положить конец этой войне или предотвратить следующую. При этом такие гарантии безопасности - не единственный способ предотвратить новые нападения со стороны России, пишет Foreign Affairs.

"Вместо этого политикам следует рассмотреть альтернативы прямым гарантиям безопасности: как повысить собственный потенциал сдерживания Украины и одновременно устранить глубинные причины конфликта. В конечном счете, такие шаги будут более убедительными и более эффективными, чем половинчатые европейские миротворческие силы, чрезмерно зависящие от США в таких важных областях, как наблюдение и военная логистика", - говорится в статье.

Украина считает членство в .НАТО главной гарантией

Видео дня

Киев давно настаивает на том, что единственным способом решения этой проблемы является предоставление Украине членства в НАТО в рамках возможного мирного соглашения. С точки зрения Киева, это идеальный вариант, поскольку он снимает со США проблему предотвращения будущей войны. Это также было бы выгодно для европейских государств, поскольку предполагает меньше расходов, вооружений или военных развертываний и больше бумажных гарантий, предоставляемых Статьей 5 НАТО.

Однако членство Украины в НАТО остается маловероятным в долгосрочной перспективе и неправдоподобным в краткосрочной, отмечает FA. Это обяжет Соединенные Штаты и европейские государства сделать то, чему они сопротивлялись четыре года: напрямую противостоять России от имени Украины.

Украина должна сама гарантировать свою безопасность

Отмечается, что ключевым моментом для мирного соглашения, которое не даст России стимула перевооружиться и попытаться захватить еще большую часть Украины в ближайшие годы, является усиление внутреннего сдерживания Украины.

Восстановленные и адекватно снабжаемые украинские вооруженные силы станут грозным сдерживающим фактором для Москвы, отмечает издание. Так что вместо бумажных обещаний о вступлении в НАТО или недостаточного развертывания европейских войск Украине нужны западные партнеры, которые предоставят оружие и финансирование в случае будущей войны. Это также можно рассматривать как своего рода гарантию безопасности, поскольку в этом случае Украина получает обучение и вооружение в мирное время и помощь в будущей войне:

"Но в отличие от развертывания войск или бумажных гарантий будущего вмешательства, гарантия вооружений для Украины ориентирована не на помощь извне, а на самопомощь, позволяющую ей создать надежный собственный оборонительный потенциал".

Приоритет в недорогом вооружении

Как говорится в статье, опыт нынешней войны указывает на необходимость определить приоритеты в тех областях, которые действительно нужны Украине для защиты от российской агрессии. Так, существует целый ряд недорогих мер, таких как мины и укрепления, которые помогут затруднить завоевание Украины, и собственная оборонная промышленная база Украины вполне способна производить многие из них внутри страны при поддержке Запада. Другие области также должны быть деприоритизированы для экономии ограниченных ресурсов; например, Украине не нужны высококлассные истребители.

Конечно, такое внутреннее сдерживание Украины все еще может создать проблемы на переговорах. Так, на предыдущих переговорах в Стамбуле весной 2022 года Россия требовала ограничений на различные виды вооружений.

"Но нет причин, почему это должно быть несовместимо с мощным украинским сдерживанием, если западная помощь будет направлена на системы, эффективные для отрицания и защиты (например, противоракетная и статическая оборона, а не потенциал глубокого удара). При этом участники переговоров не должны соглашаться на существенные ограничения численности вооруженных сил Украины, которые должны оставаться достаточно многочисленными для сдерживания России и защиты страны", - говорится в статье.

Гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины зависят исключительно от партнеров Киева в НАТО.

Он отметил, что Украине не нужны гарантии безопасности, предоставляемые Россией, ей нужна защита от самих россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: