Воплощение этого плана должно состояться на саммите лидеров стран-членов НАТО в Вашингтоне в следующем месяце.

В НАТО согласовали план по усилению поддержки Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после встречи министров обороны стран-членов Альянса.

"Мы согласовали план, который определяет, как НАТО будет руководить координацией помощи по безопасности и обучением. Это позволит лидерам НАТО начать эти усилия на саммите НАТО в Вашингтоне в июле, поставив нашу поддержку для Украины на более прочную основу на будущее", - сказал Столтенберг.

По его словам, соответствующая координация под командованием НАТО будет происходить с американской базы в немецком городе Висбаден и с логистических узлов, расположенных в восточной части Альянса. Кроме того, в координационную работу будет привлечено около 700 персонала из стран-членов НАТО и партнеров.

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Также, НАТО будет контролировать подготовку военнослужащих ВСУ в учебных центрах союзников, поддерживать Украину путем планирования и координации пожертвований, руководить транспортировкой и ремонтом техники, и оказывать поддержку для долгосрочного развития ВСУ.

"Эти усилия не делают НАТО стороной в конфликте. Но они усилят нашу поддержку для Украины для отстаивания ее права на самозащиту", - подчеркнул Столтенберг.

Украина и НАТО

Столтенберг хочет, чтобы добровольные взносы стран-членов Альянса для поддержки Украины стали обязательными.

12 июня генсек НАТО заявил, что в июле на саммите НАТО в Вашингтоне страны-члены должны согласовать более сильную формулировку о будущем членстве Украины.

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