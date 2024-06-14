В НАТО согласовали план по усилению поддержки Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после встречи министров обороны стран-членов Альянса.
"Мы согласовали план, который определяет, как НАТО будет руководить координацией помощи по безопасности и обучением. Это позволит лидерам НАТО начать эти усилия на саммите НАТО в Вашингтоне в июле, поставив нашу поддержку для Украины на более прочную основу на будущее", - сказал Столтенберг.
По его словам, соответствующая координация под командованием НАТО будет происходить с американской базы в немецком городе Висбаден и с логистических узлов, расположенных в восточной части Альянса. Кроме того, в координационную работу будет привлечено около 700 персонала из стран-членов НАТО и партнеров.
Также, НАТО будет контролировать подготовку военнослужащих ВСУ в учебных центрах союзников, поддерживать Украину путем планирования и координации пожертвований, руководить транспортировкой и ремонтом техники, и оказывать поддержку для долгосрочного развития ВСУ.
"Эти усилия не делают НАТО стороной в конфликте. Но они усилят нашу поддержку для Украины для отстаивания ее права на самозащиту", - подчеркнул Столтенберг.
Украина и НАТО
Столтенберг хочет, чтобы добровольные взносы стран-членов Альянса для поддержки Украины стали обязательными.
12 июня генсек НАТО заявил, что в июле на саммите НАТО в Вашингтоне страны-члены должны согласовать более сильную формулировку о будущем членстве Украины.