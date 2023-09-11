Корейское оружие может выиграть Путину время, чтобы расширить собственное производство оружия.

Поставки оружия из КНДР могут позволить России усилить артиллерийские обстрелы на фронте, но, вероятно, их будет недостаточно, чтобы изменить ход войны. Об этом пишет Bloomberg, анализируя возможную встречу лидера КНДР Ким Чен Ына с Владимиром Путиным.

Издание отмечает, что Северная Корея владеет одними из крупнейших запасов артиллерийских снарядов и реактивных боеприпасов к оружию советских времен, которое Россия использует для неизбирательных нападений на Украину.

"Поставки боеприпасов из Северной Кореи вряд ли будут решающими в краткосрочной перспективе, но облегчат России продолжение войны на истощение", — сказал Теренс Рериг, профессор национальной безопасности в военно-морском колледже США.

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Он отметил, что значительной частью стратегии Путина является надежда "пересидеть" Украину и поддержку Запада, которую она получает. По мнению эксперта, дополнительные боеприпасы дают Путину возможность продолжать эту стратегию. Боеприпасы из Северной Кореи могут выиграть время для России, дав ее собственной промышленности шанс догнать потребности фронта.

Эксперты предполагают, что в первую очередь Россия нуждается в артиллерийских снарядах калибра 122 мм и 152 мм, а также реактивных снарядах калибра 122 мм. Поскольку Северная Корея находится под жесткими санкциями и не имеет доступа к современным технологиям, ее противотанковые ракеты, которые тоже есть на вооружении, могут не соответствовать реалиям современной войны, отмечает Bloomberg.

Северная Корея также является одной из немногих стран с большими запасами танков советской эпохи, которые Москва использует в войне против Украины, таких как Т-54 и Т-62. Пхеньян может поставлять запчасти к этим машинам, говорит эксперт по оружию Йост Олиманс.

Взамен Пхеньян будет пытаться получить от России технологии для строительства атомной подводной лодки и создания спутника-шпиона.

Возможна встреча Путина и Ким Чен Ына

Как писал УНИАН, на днях стало известно о планах Ким Чен Ына посетить Россию для встречи с российским коллегой-диктатором Владимиром Путиным. Пока официально эти планы окончательно не были подтверждены, но вероятно, встреча таки состоится.

СМИ узнали, что основной темой разговора двух диктаторов будет вопрос поставки корейского оружия в Россию, чтобы та могла и дальше уничтожать украинские города и села. В ответ Москва могла бы предложить зерно, нефть и военные технологии, а также оплату в валюте.

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