Стороны провели "одни из самых продуктивных" переговоров.

Спустя пару часов после переговоров с лидером Китая президент США Джо Байден вернулся к прежней риторике. Американский лидер снова назвал председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором".

Корреспондент CNN М.Дж. Ли спросил Байдена о том, будет ли он по-прежнему называть Си диктатором. В ответ Байден сказал: "Ну, послушайте, так оно и есть".

"Он диктатор в том смысле, что он человек, который управляет страной, которая является коммунистической", - заявил президент США, добавив, что китайское правительство "совершенно не похоже на наше".

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Заявление прозвучало спустя несколько часов после встречи двух лидеров на высшем уровне, которую Байден охарактеризовал как "одни из самых продуктивных" переговоров.

Стоит отметить, что Байден ранее сравнивал Си с диктаторами. Это произошло во время июньского политического сбора средств в Калифорнии, когда обсуждалась реакция Си на сбитие американскими истребителями китайского воздушного шара в феврале.

Встреча Байдена и Си - главные новости

15 ноября лидер Китая Си Цзиньпин впервые за шесть лет прибыл в США. Он встретился с президентом США Джо Байденом на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

Во вступительной речи Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и США не имеют права поворачиваться друг к другу спиной, а конкуренция не должна стать превалирующим трендом. В свою очередь, Байден заявил, что США и Китай "не всегда соглашались друг с другом, но наши встречи всегда были откровенными, прямыми и полезными".

Стороны договорились возобновить военное взаимодействие между странами. Лидеры стран согласились "возобновить коммуникацию на высоком уровне между двумя армиями на основе равенства и уважения". Страны также возобновят встречи между министерствами обороны и консультации по морской военной безопасности. Также будет положен старт переговорам между руководителями командований на театре военных действий.

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