Украинка баллотировалась от республиканцев, ее поддержали 187 тысяч избирателей.

Рожденная в Черниговской области, а ныне – американка, Виктория Спартц попала в Палату представителей США от 5-го округа штата Индиана.

Об этом сообщает Ukrainian American Media.

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В 2017 году она получила место сенатора в Конгрессе штата Индиана. Тогда Спартц победила шестерых кандидатов, в том числе Дэна Шмидта, ранее работавшего с бывшим губернатором Майком Пенсом.

В 2020 году украинка баллотировалась от республиканцев, ее поддержали 187 тысяч избирателей. Женщина опередила ближайшую соперницу Кристину Хейл на 6%. Сейчас подсчитано 89% протоколов, поэтому цифра может меняться.

Выборы в США: что известно

По состоянию на утро 5 ноября кандидату в президенты от демократов Джозефу Байдену осталось набрать всего шесть голосов для победы на выборах президента США. Он набирает 264 голоса, в то время как у Дональда Трампа – 214 голосов.

Итог президентской компании по сути зависит от результатов в штате Невада.

УНИАН следит за результатами выборов в США: онлайн-трансляция постоянно обновляется.

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Автор: УНИАН