В Минобороны Южной Кореи заявили, что Ким Чен Ын продает свою армию для незаконной агрессивной войны.

В Минобороны Южной Кореи сравнили северокорейских военных, которых Ким Чен Ын отправил в Россию для войны против Украины, с "пушечным мясом". Такое мнение высказал глава ведомства Ким Ен Хен, сообщает Yonhap.

В издании заявили, что министр обороны Южной Кореи во время парламентской аудиторской сессии 24 октября обвинил лидера КНДР Ким Чен Ына в продаже своей армии для незаконной агрессивной войны. Он сделал это на следующий день после того, как разведка Сеула узнала, что около 3000 северокорейских солдат были отправлены в Россию.

"Когда военные отправляются за границу, они обычно сохраняют цепочку командования своей страны и с гордостью проводят мероприятия в своей военной форме, со знаками различия и флагом. Северная Корея же маскируется под российскую форму и действует под российским военным командованием без каких-либо оперативных полномочий", - сказал Ким Ен Хен.

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Глава Минобороны Южной Кореи добавил, что командование КНДР оценивает своих солдат как "наемников-пушечное мясо".

Солдаты КНДР на войне против Украины - последние новости

Ранее УНИАН писал, что украинский офицер объяснил, зачем россияне вывесили флаг КНДР на Донбассе. Он считает, что оккупанты могли сделать это для запугивания военных ВСУ.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что ничего не знают о переброске войск Северной Кореи на территорию России. Пресс-секретарь ведомства отметил, что Пекин надеется на деэскалацию конфликта.

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