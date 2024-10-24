Украинские военные предполагают, что чужой флаг оккупанты выставили для запугивания.

В районе Покровска Донецкой области оккупанты установили флаг Северной Кореи. Однако пока нет никаких четких подтверждений того, что северокорейские солдаты действительно уже присутствуют на фронте в Украине, пишет The Telegraph.

Так, украинский офицер, с которым поговорили журрналисты, утверждает, что бойцы его бригады видели людей, которые, по их мнению, могут быть выходцами из Восточной Азии. Он также отметил большое количество солдат на российской стороне и предположил, что РФ усилила наступление, но нет уверенности, что замеченные солдаты - северные корейцы.

"Их невозможно идентифицировать или подтвердить... Россияне подтянули резервы и сейчас очень активно продвигаются к Селидово. Они вывесили флаг [КНДР]. Они могут распространять дезинформацию, чтобы обострить ситуацию", - сказал военный.

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Другой украинский боец с позывным "Печенег", который находится на Покровском направлении, рассказал, что в рабочий чат, которым пользуется его подразделение, поступает "разнообразная информация" о северокорейских военных. В частности, он поделился с The Telegraph сообщением, которое содержит опознавательные знаки, шевроны и погоны северокорейской армии - от рядовых солдат до высших военных командиров.

"Прямого подтверждения [присутствия военных КНДР] нет. Но мы к этому готовимся", - сказал Печенег. При этом он скептически воспринял изображение флага Северной Кореи на терриконе под Покровском.

Также в Изюме Харьковской области один из бойцов, который ранее был в Покровске, рассказал, что северокорейские солдаты уже находятся в Украине, но, наверное, подтвердить это не смог.

The Telegraph пишет, что пока непонятно, как именно солдаты Пхеньяна могут помочь РФ одержать победу. Они не испытаны в бою, поскольку в последний раз Северная Корея непосредственно участвовала в полномасштабной битве во время Корейской войны, которая закончилась более 70 лет назад.

По словам эксперта по изучению Северной Кореи в Оксфордском университете Эдварда Хауэлла, солдаты КНДР, вероятно, станут простым "пушечным мясом", а их ценность для России будет определяться исключительно их численностью. В то же время он отметил, что в какой степени КНДР поможет РФ в войне против Украины пока непонятно, учитывая "качество северокорейского оружия".

"Но их участие ясно показывает, что эта антизападная коалиция никуда не уйдет в ближайшее время", - сказал Хауэлл.

Флаг КНДР возле Покровска

Напомним, возле захваченного россиянами поселка Цукурино (неподалеку Покровска) якобы недавно вывесили флаги РФ и Северной Кореи.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко назвал историю о флагах "исключительно элементом информационных операций". По его словам, противники сейчас будут масштабировать тему КНДР и пытаться использовать ее в качестве пропаганды страха против Украины.

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