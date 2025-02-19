Заверения Рубио в отношении санкций могут стать облегчением для европейских союзников.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским союзникам, что США сохранят санкции против России по крайней мере до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине.

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники, Рубио в телефонном разговоре заверил своих европейских коллег, что санкции не будут сняты раньше.

Как отмечает издание, многие из санкций были введены в партнерстве с европейскими союзниками. Поэтому возможное решение США о досрочном снятии ограничений нанесло бы серьезный удар по усилиям Европы лишить Путина денег, необходимых ему для финансирования войны.

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"Заверения Рубио в отношении санкций могут стать облегчением для европейских союзников, которые опасались, что США смягчат парализующие финансовые санкции, которые администрация Байдена наложила на Россию за ее вторжение", - пишет Bloomberg.

В то же время в отчете Госдепартамента о телефонном разговоре Рубио с европейскими союзниками санкции не упоминались, но говорилось, что страны "согласились оставаться в тесном контакте, для работаы над достижением прочного прекращения конфликта в Украине".

РФ и США провели переговоры

Рубио после переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде заявил, что Западу придется отменить некоторые экономические санкции против России ради урегулирования войны в Украине.

Российские чиновники также оптимистично оценили результаты переговоров со США. Так, Помощник Путина Юрий Ушаков также сказал, что переговоры делегаций России и США прошли неплохо, и Россия и США "договорились учитывать интересы друг друга". По его словам, "был серьезный разговор по всем вопросам".

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