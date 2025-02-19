Госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским союзникам, что США сохранят санкции против России по крайней мере до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине.
Как пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники, Рубио в телефонном разговоре заверил своих европейских коллег, что санкции не будут сняты раньше.
Как отмечает издание, многие из санкций были введены в партнерстве с европейскими союзниками. Поэтому возможное решение США о досрочном снятии ограничений нанесло бы серьезный удар по усилиям Европы лишить Путина денег, необходимых ему для финансирования войны.
"Заверения Рубио в отношении санкций могут стать облегчением для европейских союзников, которые опасались, что США смягчат парализующие финансовые санкции, которые администрация Байдена наложила на Россию за ее вторжение", - пишет Bloomberg.
В то же время в отчете Госдепартамента о телефонном разговоре Рубио с европейскими союзниками санкции не упоминались, но говорилось, что страны "согласились оставаться в тесном контакте, для работаы над достижением прочного прекращения конфликта в Украине".
РФ и США провели переговоры
Рубио после переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде заявил, что Западу придется отменить некоторые экономические санкции против России ради урегулирования войны в Украине.
Российские чиновники также оптимистично оценили результаты переговоров со США. Так, Помощник Путина Юрий Ушаков также сказал, что переговоры делегаций России и США прошли неплохо, и Россия и США "договорились учитывать интересы друг друга". По его словам, "был серьезный разговор по всем вопросам".