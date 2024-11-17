Сейчас Россия каждый день бомбит Украину.

Время для переговоров с Россией о демилитаризованных зонах или прекращении огня в Украине еще не пришло, считает посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорф.

"Сейчас Россия каждый день бомбит Украину, поэтому, к сожалению, мы еще не достигли того момента, когда можно обсуждать это", - аявил Ламбсдорф в интервью газете немецким СМИ, пишет Spiegel.

При этом он не стал комментировать вопрос о возможном создании линии соприкосновения, линии прекращения огня или демилитаризованной зоны, отметив, что это может быть деталями для последующих переговоров.

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В то же время он уверен, что Европа будет играть определенную роль в поиске мирного решения, поскольку речь идет и о ее собственной безопасности.

"Это война в Европе, и Европа сыграет свою роль в ее прекращении и продолжит поддерживать Украину в этих усилиях", - сказал Ламбсдорф.

Возможность переговоров с Россией

Напомним, Дональд Трамп заявил, что войну в Украине "надо прекратить" как можно скорее. По словам республиканца, его администрация сосредоточится на российско-украинской войне и поиске путей ее завершения.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил сомнения,, что Дональду Трампу удастся остановить войну в Украине. Он предупреждает, что ни Киев, ни Москва не готовы к существенным уступкам, а попытка Трампа оставить Украину без оружия только ухудшит ситуацию.

Прензидент Владимир Зеленский заявлял, что переговоры с Россией возможны при условиях, что Украина будет сильной и не наедине "с убийцей".

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