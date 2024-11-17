По словам посла, российский диктатор ведет войну против гражданского населения Украины.

Посол Германии в Украине Мартин Йегер заявил, что последний российский обстрел украинской инфраструктуры свидетельствует о том, что Россия не хочет проводить переговоры.

Он подчеркнул, что страна-агрессор вместо переговоров выбирает эскалацию.

"Сегодня утром Россия атаковала энергосистему Украины. Это одна из самых сильных ракетных атак с февраля 2022 года. Президент Путин ведет войну против гражданского населения Украины. Россия выбирает эскалацию, не хочет переговоров", - написал он на своей странице в соцсети X.

Видео дня

Российская массированная атака на Украину 17 ноября - реакции других политиков

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия 17 ноября запустила по Украине примерно 120 ракет и 90 дронов. Он отметил, что Силы ПВО Украины уничтожили более 140 воздушных целей.

"К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков. В Николаеве в результате атаки дрона два человека погибли и еще шестеро ранены, среди них двое детей. Мои соболезнования родным и близким погибших. На сегодняшний день есть обесточенные районы, все необходимые силы привлечены для ликвидации последствий и восстановления", - отметил он.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российский диктатор Владимир Путин своей атакой 17 ноября дал ответ всем западным политикам, которые недавно звонили и посещали его. По его словам, Украине нужен мир через силу, а не умиротворение.

Также президент Молдовы Майя Санду осудила массированный обстрел РФ по Украине. Она добавила, что Россия использует зиму как оружие, чтобы принудить нацию к покорности.

Вас также могут заинтересовать новости: