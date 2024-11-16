В частности, президент дал понять, что не пойдет на переговоры с Москвой один на один, и что с Трампом он будет контактировать напрямую, а не через посредников.

Переговоры с Россией возможны при условии, что Украина будет сильной, заявил в интервью "Украинскому радио" президент Владимир Зеленский.

Также он дал понять, что не пойдет на переговоры с Москвой один на один. По его словам, они возможны, но не наедине "с убийцей".

Как заявил Зеленский, Путин хочет сейчас договариваться на капитуляционных условиях по Украине, но "этого не будет", ему не дадут:

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"Переговоры с РФ возможны при условии, что Украина будет сильной… Если мы говорим с Путиным, и мы в тех условиях, в которых мы сейчас, не усилены, - это проигрышный статус для Украины. Это не о справедливом мире. Безусловно, в слабой ситуации нечего делать на этих переговорах".

По словам Зеленского, очень важна позиция переизбранного президентом США Дональда Трампа:

"Очень важен настрой Америки к Украине. Они на стороне Украины сегодня. Важно это... Америка должна сохранить позицию поддержки Украины в том, что Россия - агрессор. Этот статус должен остаться".

Комментируя заявления советников Трампа о необходимости заморозки войны, Зеленский заявил:

"Я серьезно буду относиться к разговору только с президентом США (Трампом). При всем уважении к любому окружению. Это наш уровень, уровень президентов. Все должно быть согласно законодательству... Пока он не прошел инаугурацию, они не могут участвовать во всех процессах и ставить на чем-то точку. У них нет таких полномочий".

Переизбрание Трампа президентом США - актуальное

Напмоним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при администрации Дональда Трампа война в Украине завершится быстрее:

"Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это также очень важно".

Сам же Трамп заявлял, что войну в Украине "надо прекратить" как можно быстрее. По словам республиканца, его администрация сосредоточится на российско-украинской войне и поиске путей ее скорого завершения.

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