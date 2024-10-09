Также советнику президента Турции рассказали о ситуации в оккупированном Крыму.

Турция поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также на всех платформах подчеркивает, что возвращение захваченных территорий, среди которых и Крым, является требованием международного права. Об этом заявил главный советник президента Турции Ялчин Топчу во время встречи с заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, передает "Укринформ".

"Турция, которая поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, также на всех платформах отстаивает, что возвращение оккупированных территорий, включая Крым, является требованием международного права. Турция стремится, чтобы продолжающаяся оккупация и война в Украине, Газе и Ливане закончились, и твердо выступает за это на всех международных платформах, вносит свой вклад в обеспечение постоянного мира в нашем регионе и мире для будущего всего человечества", - подчеркнул советник Эрдогана.

В то же время Джелял рассказал Топчу о событиях и ситуации в оккупированном Крыму, гонениях и притеснениях против крымских татар, нарушениях прав человека и преступлениях, которые совершает Россия на полуострове.

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В "Укринформе" напомнили, что такая поездка Джеляла в Турцию стала первой после освобождения из российского плена.

"Обыски, задержания происходят постоянно. Задержанных приговаривают к длительным срокам заключения, где они находятся в неудовлетворительных, нечеловеческих условиях... Были случаи, когда политических заключенных старше 60 лет доставили в суд в неудовлетворительном состоянии здоровья", - отметил Джелял.

Также участники встречи надеются, что Турция будет способствовать освобождению крымских татар, находящихся в российском плену, а также военнопленных и гражданских украинцев.

"Кроме освобождения политических заключенных, говорим и о наших военнопленных, о гражданских, которые находятся в жесточайших условиях из-за того, что защищали на фронте свою родину, за свою позицию. Здесь очень важно сочетание усилий как государства, так и гражданского общества. В Украине общественные организации делают очень много для защиты прав граждан Украины", - заявил на встрече советник посольства Украины в Турции Денис Золотарев.

Турция и Украина - последние новости

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США и другие члены западного альянса "не хотят, чтобы Украина была членом" НАТО. По его словам, союзники пока не спешат с этим вопросом.

В то же время президент Турции подчеркнул, что его страна займет более решительную позицию относительно войны в Украине. Эрдоган считает, что на третий год войны "мы все еще далеки от установления справедливого и прочного мира".

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