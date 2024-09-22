По словам военного, современная война вносит коррективы в вооружение на военных кораблях.

В ВМС ВСУ считают, что Украина ни в коем случае не может отказаться он Крыма в пользу РФ, потому что из-за присутствия на полуострове российских военных в опасности будет оставаться весь Азово-Черноморский регион. Соответствующее заявление сделал представитель ВМС Дмитрий Плетенчук, который также рассказал о ситуации в морской акватории.

"В Черном море - подводная лодка, которая, скорее всего, выполняет задачи по охране базирования российских кораблей в Новороссийске, Азов остается "мертвой зоной" для российских военных кораблей - там вообще их присутствие мы не наблюдаем. Да, конечно, работает российская авиация, выполняет задачи по патрулированию побережья, противодиверсионной борьбы... Можно сказать, что ситуация остается стабильной", - сказал Плетенчук в эфире "Эспрессо".

Он уточнил, что Силам обороны известно: субмарина врага в Черном море выполняет в конкретном районе задачи, но, "конечно отслеживать такие единицы", как подводная лодка гораздо сложнее. При этом у стран НАТО есть определенное оборудование для обнаружения подводных лодок.

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Плетенчук также добавил, что Россия максимально пытается защитить временно оккупированный Крым, концентрирует на нем внимание и, соответственно, средства защиты именно на этом направлении. По мнению спикера, это в очередной раз подчеркивает, насколько полуостров для них является важным, даже сакральным. По словам Плетенчука, следуя своей "имперской логике", россияне пытаются защитить "символы своих имперских достижений" лучше, чем собственные территории. В частности, ситуация на Курщине, часть которой сейчас контролируют ВСУ, подтверждает, что у россиян на второй план даже отходит собственная страна.

"Такая же ситуация с флотом, который там не то, что в ловушке, но фактически заблокирован на базе. И логично было бы его вывести оттуда для сохранения. Но нет - они будут повторять свои ошибки, которые, видимо, уже стали традицией. Это, во-первых, покинуть Крым и, во-вторых, - собственный флот потерять. Это мы видели уже в 19 веке, во время Второй мировой войны и они свои имперские комплексы продолжают реализовывать...", - сказал спикер.

Представитель ВМС заявил, что невозможно отделять Крым от остальной территории Украины: пока на полуострове будут оставаться любые военные силы РФ, весь Азово-Черноморский регион находится в опасности. Плетенчук объяснил: Крым может отличаться от определенных украинских территорий по своему статусу стратегическому и тактическому, но в любом случае это - территория Украины.

Влияние войны на флот

Плетенчук также рассказал, вносит ли коррективы современная война в применение какого-то типа кораблей, в частности после потопления гордости РФ - флагмана Черноморского флота России "Москва".

"На самом деле, это - просто очередной вызов, очередное событие, которое заставляет в будущем учитывать этот тип угроз, который стал новым во время этой войны. Да - это новый вызов, конечно, что флот никуда не денется, но все эти моменты будут учитываться в дальнейшем. Мы, например, со своей стороны, при строительстве наших новых корветов этот опыт учли. И именно поэтому было внесено очень много изменений в корветы, которые становятся на вооружение ВМС ВСУ как раз с целью противодроновой борьбы", - сказал Плетенчук.

Он уточнил, указанные коррективы внесены с учетом у врага как надводных дронов, так и других видов ударных беспилотников.

"Была переоснащена система вооружения на наших корветах - от серийного проекта он очень отличается, не учитывая то, что количество систем вооружения было увеличено на 50%. И все это является как раз реакцией на современные угрозы... Конечно что корабли построены во времена СССР такие как, например, большие десантные корабли 775 проекта, они банально не были рассчитаны на такие пути атаки, на то, что скоростная цель может приблизиться и маневрировать просто у тебя под бортом...", - сказал спикер.

Он рассказал, что оккупанты пытались реагировать на атаки украинских дронов, отбиваться ручным вооружением, но это в результате не имело никакого успеха.

Плетенчук также предположил, что удачное поражение в РФ складов с боеприпасами положительно скажется на событиях в морской акватории, так как уничтожение систем вооружения, боеприпасов должно повлиять на ход боевых действий на линии боевого соприкосновения.

Оккупированный Крым

Напомним, на киевском "крымском форуме" глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил идею передать под мандат ООН временно оккупированный россиянами Крым, чтобы провести там "честный референдум". По его словам, украинский полуостров является символически важным для правителя РФ Владимира Путина, а также стратегически важным для Украины. Поэтому, по его мнению, Киев и Москва не смогут договориться о мире без демилитаризации Крыма.

Впоследствии Сикорский заявил, что Польша поддерживает территориальную целостность Украины и не ставит под сомнение украинскую принадлежность Крыма.

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