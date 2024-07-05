"Специальная военная операция" плохо вяжется с утверждениями о том, что именно Украина якобы не хочет жить мирно.

Кремль придумал для карманных пропагандистов новое название для "СВО" и обязал их рассказывать россиянам, что это Украина отказывается от мира, а не РФ. Об этом пишет "Медуза", ссылаясь на кремлевскую методичку для СМИ, которую изданию удалось раздобыть.

Так, полномасштабное вторжение РФ в Украину пропагандистам приказано называть "украинским конфликтом", хотя ранее российские СМИ использовали придуманный Путиным термин "специальная военная операция". Сотрудникам провластных медиа они рекомендуют подчеркивать, что "Россия не отказывается от диалога", но "Украина и Запад разговаривают на языке ультиматумов".

Примечательно, что не далее как сегодня Путин снова озвучил свой ультиматум Украине: отдать четыре украинские области, которые оккупированы пока только частично.

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Далее методичка рекомендует пропагандистам характеризовать слова Путина как "четкую позицию", которая "лишает Киев и Запад возможностей для уловок и обмана".

"Мирная инициатива России может в кратчайшие сроки завершить конфликт на Украине. Предложенный Россией план при готовности Киева и Запада позволит немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры", — говорится в методичке.

Несмотря на то, что именно Россия систематически нарушает всякие договоренности с Украиной, в том числе относительное недавнее "зерновое соглашение", методичка призывает пропагандистов рассказывать россиянам о том, как Киев полностью дискредитировал себя и может легко предать любые договоренности.

Перспективы мира с Россией

Как писал УНИАН, сегодня российский диктатор озвучил нелепую причину, почему, по его мнению, Украина продолжает сражаться вместо того, чтобы капитулировать перед российскими войсками. По его словам, все якобы из-за нежелания Зеленского проводить выборы, прикрываясь военным положением.

Также мы рассказывали, что Путин отверг идею Зеленского о переговорах через посредника. Российский диктатор считает, что посредникам не достанет полномочий, чтобы подписывать необходимые документы.

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