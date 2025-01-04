Отсутствие крупных эскалаций в Украине заставило критиков утверждать, что администрация Байдена должна была быть смелее, пишет журнал.

Подход команды президента США Джо Байдена к оказанию помощи Украине в войне против России напоминал распространенную стратегию - "нарезку салями", при которой "красные линии" РФ подрывались такими малыми шагами, что любое существенное возмездие становилось необоснованным. Указанная стратегия не принесла громких побед, на которые многие надеялись, но она дала важный отпор, пишет журнал Foreign Affairs.

Как отмечается, критики, считающие, что администрация Байдена переоценила риск эскалации, ошибаются, так как они недооценивают, насколько сложно ориентироваться в кризисных ситуациях.

"Вашингтон применил стратегию, чтобы противостоять высоко мотивированному ревизионистскому противнику. И это сработало, - говорится в публикации. - Ирония в том, что стратегия Вашингтона по "нарезке салями" теперь стала жертвой его успеха. Отсутствие крупных эскалаций в Украине заставило критиков утверждать, что администрация Байдена должна была быть смелее и отказаться от постепенности, которая, вероятно, помогла предотвратить эскалацию".

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В Foreign Affairs добавили, что критики Байдена считают, что угрозы Путина были блефом, но при этом они редко открыто говорят о том, какими могут быть настоящие "красные линии" России, если таковые имеются.

"Вместо этого они просто предполагают, что, поскольку Соединенные Штаты регулярно пересекают установленные Путиным линии, не вызывая серьезной эскалации, было бы оправдано пойти гораздо дальше и быстрее", - отмечается в статье.

Также указывается, что один из главных уроков, который можно извлечь из политики администрации Байдена в отношении Украины, заключается в том, что измерить успех сложнее, чем кажется на первый взгляд.

"Если наиболее важным показателем является предоставление Украине средств для возвращения всей ее суверенной территории, то политика Байдена оказалась частично провальной. Хотя западная помощь позволила Украине оказать значительное сопротивление, результаты остаются неопределенными. Однако если мерой успеха является то, позволила ли политика Соединенных Штатов избежать начала новой мировой войны, то подход администрации Байдена оказался лучше, хотя даже здесь трудно понять, можно ли было бы достичь того же результата при более быстром предоставлении помощи", - пишет журнал.

Другой способ измерить успех - оценить, эффективно ли команда Байдена отразила попытки Путина переопределить пороги эскалации, которые могли бы создать опасный прецедент для будущего.

"Этот конфликт касается не только Украины или международного порядка, основанного на правилах. Он также касается того, как Соединенные Штаты и Запад в более широком смысле должны думать о порогах эскалации в новую эпоху соперничества великих держав, которая часто имеет мало общего с холодной войной. С самого начала Путин пытался обеспечить соблюдение "красных линий", направленных на то, чтобы удержать стороны статус-кво - Соединенные Штаты и союзников по НАТО - от оказания помощи Украине. Медленно, осторожно и осмотрительно Байден преуспел в подрыве этих "красных линий", - констатировали в издании.

Ядерные угрозы России - что сообщалось

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен наднях заявил, что российские угрозы ядерным оружием достаточно серьезно воспринимались администрацией Джо Байдена. Он сказал, что от его применения против Украины Путина, вероятно, удержал Китай.

По словам Блинкена, Вашингтон был "очень обеспокоен" российскими угрозами, поскольку, по данным американцев, Путин по крайней мере "рассматривал" вариант с применением ядерного оружия против Украины.

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