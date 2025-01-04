Помощь будет продолжать поступать в Украину после окончания полномочий нынешней администрации.

В Министерстве обороны США рассказали, смогут ли доставить все оружие из новых пакетов помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов, о которых было объявлено несколько дней назад.

На вопрос о том, будет ли вся новая помощь полностью доставлена в Украину до даты окончания полномочий нынешней администрации 20 января, пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх объяснила, что "возможности и оборудование… поступают с наших полок по мере их доступности".

"[Поэтому] весьма вероятно, что вы увидите, что помощь будет продолжать поступать в Украину после этой администрации; это вполне нормально", - сказала Сингх.

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Она также рассказала, что министр обороны Ллойд Дж. Остин планирует отправиться на авиабазу Рамштайн в Германии 7 января для участия в 25-м заседании Контактной группы по обороне Украины. По ее словам, запланированное участие Остина в предстоящей встрече призвано "подтвердить нашу неизменную приверженность Украине".

"Госсекретарь Остин сосредоточится на предоставлении практической и скоординированной поддержки, которая усилит способность Украины защищать себя сегодня и сдерживать агрессию в будущем", — сказала Сингх, при этом добавив, что более подробная информация об официальных планах будет предоставлена ​​в ближайшие дни.

Помощь Украине от США

Как сообщал УНИАН, 30 декабря американский лидер Джо Байден объявил о предоставлении украинской армии пакета поддержки на сумму около 2,5 миллиарда долларов. Он отметил, что Пентагон доставляет в Украину сотни тысяч артснарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники.

При этом 3 января координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что уже в ближайшее время США объявят о предоставлении Украине новых пакетов военной помощи.

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