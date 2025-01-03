В администрации Байдена считают, что сдержать Путина помог Китай.

Российские угрозы ядерным оружием достаточно серьезно воспринимались администрацией Джо Байдена. От его применения против Украины Путина, вероятно, удержал Китай. Об этом в интервью Financial Times рассказал государственный секретарь (глава МИД) США Энтони Блинкен.

По его словам, Вашингтон был "очень обеспокоен" российскими угрозами, поскольку, по данным американцев, Путин по крайней мере "рассматривал" вариант с применением ядерного оружия против Украины. "Даже когда вероятность возрастает с 5 до 15 процентов, когда речь идет о ядерном оружии, нет ничего серьезнее", - отметил Блинкен.

Хотя война в Украине стала еще одним камнем преткновения в отношениях США с Китаем, по словам американского дипломата, ядерный вопрос был одной из немногих проблем, где Пекин, возможно, помог Вашингтону.

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"У нас есть основания полагать, что Китай вступил в связь с Россией и сказал: "Не идите туда", - сказал Блинкен.

Он добавил, что это могло произойти в тот момент, когда США сообщили Китаю о планах Путина разместить ядерное оружие в космосе.

Ядерные угрозы Путина: последние новости

Как писал УНИАН, в ноябре Россия утвердила новую ядерную доктрину. Ее положения написаны так, чтобы подчеркнуть возможность применения ядерного оружия против Украины прямо сейчас. Например, Россия позволила себе ядерные удары в ответ на запуск беспилотников по российской территории.

Для своих ядерных провокаций Кремль активно использует в частности белорусского диктатора Александра Лукашенко. Например, в декабре тот похвастался, что теперь Беларусь имеет несколько десятков ядерных боеголовок.

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