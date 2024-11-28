Новоизбранный президент США рассматривает ряд вариантов, чтобы посадить за стол переговоров и Россию, и Украину.

Советник новоизбранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в последние дни взвешивал несколько предложений по прекращению войны России против Украины. В том числе это были предложения от генерала Кита Келлога – автора "мирного плана", которого Трамп объявил своим кандидатом на должность специального представителя по Украине.

Об этом пишет CNN со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом. Собеседники говорят, что хотя еще продолжается работа над конкретными деталями стратегии, чиновники администрации Трампа, вероятно, "будут настаивать на прекращении огня на раннем этапе, чтобы временно заморозить конфликт, пока обе стороны ведут переговоры".

Ожидается, что представители администрации новоизбранного президента США также будут настаивать на том, чтобы европейские союзники и НАТО взяли на себя большую часть "бремени расходов" на поддержку Украины.

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"Мы должны довести это до ответственного конца. Мы должны восстановить сдерживание, восстановить мир и опередить эту эскалацию, а не реагировать на нее", – заявил Майк Уолц в недавнем интервью телеканалу Fox.

Отмечается, что варианты по прекращению войны, которые рассматривает Уолц, включают предложение Кита Келлога, которое предусматривает, что продолжение американской военной помощи Украине будет зависеть от участия Киева в мирных переговорах с Россией и "официальной политики США, направленной на прекращение огня и урегулирование конфликта в Украине путем переговоров". В то же время стремление Украины вступить в НАТО, согласно этому плану, будет "отложено" на длительный период, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

Еще одна идея, которая сейчас обсуждается, заключается в том, что РФ сохранит контроль над оккупированной территорией Украины, взамен Украина получит членство в НАТО. При этом в орбите Трампа, похоже, не так много сторонников приглашения Украины в Альянс в ближайшее время.

Впрочем, собеседники CNN отмечают, что еще "слишком рано" говорить о том, какой будет стратегия команды Трампа по завершению войны в Украине. Сам республиканец постоянно меняет свою позицию и тактику месседжей, особенно в том, что касается внешней политики. Поэтому процесс планирования по вопросу Украины, скорее всего, "будет нестабильным", отметил один из источников.

"Союзники Трампа, назначенные на руководящие должности в сфере национальной безопасности, уже публично дали понять, что новоизбранный президент рассматривает ряд вариантов, чтобы посадить за стол переговоров и Россию, и Украину, в том числе и противоречащие его ранее высказанным взглядам на конфликт", – акцентируют журналисты.

В частности, Себастьян Горка, которого Трамп выбрал одним из главных заместителей Уолца, недавно назвал российского диктатора Владимира Путина "головорезом". Он добавил, что новая администрация может увеличить военную помощь Украине, чтобы добиться быстрого прекращения войны.

"Я дам одну подсказку, о которой упомянул президент: он скажет этому убийце, бывшему полковнику КГБ, головорезу, который руководит Российской Федерацией: "Вы будете вести переговоры сейчас, или помощь, которую мы предоставили Украине до сих пор, будет выглядеть как орешки". Вот так он заставит этих господ договориться, чтобы остановить кровопролитие", – сказал Горка.

Завершение войны в Украине: другие заявления

Офицер ВВС США подполковник Джахара "Фрэнки" Матисек считает, что сценарий, при котором война в Украине завершится созданием демилитаризованной зоны, является реальным. По его словам, что это будет похоже на разделение Кореи на две отдельные страны в 1940-х годах.

Кроме того, Матисек считает, что война в Украине может продолжаться еще в течение трех лет. При этом, по его мнению, Россия не применит ядерное оружие в ближайшее время.

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