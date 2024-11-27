Также военный прокомментировал новую ядерную доктрину РФ и ее влияние на ситуацию.

Подполковник, офицер ВВС США Джахара Матисек с позывным "Фрэнки" считает, что война в Украине может продолжаться еще в течение трех лет.

Когда у офицера спросили, насколько мир близок к завершению войны в Украине, если новоизбранный президент США Дональд Трамп не будет вмешиваться, он ответил:

"Я вижу, что это продлится еще три года".

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Также, по его мнению, Россия не применит ядерное оружие в ближайшее время.

"Россияне могут говорить, они могут бряцать саблями об этом сколько угодно, но в конечном итоге это на самом деле нанесет больше вреда российской военной машине. Это нанесет им еще больший вред, это сделает их еще более изолированными. Остальной мир будет судить о действиях Москвы и об использовании ею ядерного оружия, когда выживание российского государства и российского руководства не будет стоять на кону", - подчеркнул Матисек в интервью грузинской службе новостей "Радио Свобода".

По его словам, решение США позволить Украине бить западными дальнобойными ракетами по территории РФ является очень хорошим, однако дальность такого вооружения составляет всего 300 км.

"Я пилот военно-воздушных сил, поэтому, когда я думаю о "дальнобойности", я думаю, что могу поразить любую точку на планете, где бы я ни находился. Мне нравится использовать термин "антистратегия", когда речь идет о том, что США фактически загнали себя в угол, позволив ракеты большой дальности и глубокие удары по России, когда она находится на расстоянии 300 километров. Такое расстояние можно проехать за несколько часов; это не большое расстояние, если это однодневная поездка", - отметил подполковник.

Кроме того, Матисек прокомментировал обновленную ядерную доктрину, которую обнародовал российский диктатор Владимир Путин. По его словам, одним из важнейших изменений, которые он внес в доктрину, является то, что теперь любая атака на Беларусь считается нападением на Россию.

"Другая вещь, которую я считаю очень примечательной, это включение словоблудия - по сути, направленного на Украину - "о стране, которая атакует нас (Россию - ред.) при поддержке ядерной державы" - то есть, потенциально, США, Франции, Великобритании - "мы (Россия - ред.) рассматриваем это также как ответ с применением ядерного оружия". Я думаю, что это блеф относительно "красных линий", потому что США и коллективный Запад пересекали красные линии Москвы в течение последних трех-четырех лет", - подчеркнул военный.

Он считает, что такая ядерная доктрина РФ вряд ли что-то изменит, поскольку до этого у России был документ, согласно которому в случае вторжения на ее территорию, она имеет право применить ядерное оружие.

"Украинцы уже продемонстрировали, что это была полная чушь", - отметил Матисек.

Война в Украине - последние новости

Ранее посол Литвы при НАТО Дейвидас Матульонис подчеркнул, что для отправки западных войск в Украину не требуется разрешение всех членов Альянса. В то же время он добавил, что пока отправка таких войск в Украину является "лишь идеей".

Также государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна обеспечит наше государство всем необходимым, чтобыукраинцы смогли воевать против РФ в 2025 году. По его словам, G7 и ее партнеры "настроены на то", чтобы у Украины были деньги, вооружение и силы для противостояния российским оккупантам.

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