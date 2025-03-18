Разговор американского президента с правителем РФ должен состояться во вторник.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил с новым заявлением относительно предстоящего разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Он должен состояться во вторник, 18 марта.

"Завтра утром я буду говорить с президентом Путиным о войне в Украине. Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще остается", – написал он в своей соцсети Truth Social.

Трамп в очередной раз повторил свои слова о том, что в войне, которую РФ ведет против Украины гибнут "тысячи молодых солдат и других людей".

Видео дня

"Каждую неделю погибает 2,500 солдат с обеих сторон, и это должно закончиться сейчас. Я с нетерпением жду телефонного разговора с президентом Путиным", – констатировал он.

Другие заявления Трампа об Украине

По словам американского президента Дональда Трампа, переговоры по Украине вступают в "критическую стадию". Он подчеркнул, что его предстоящий разговор с Путиным будет очень важным.

Трамп говорит, что Киев и другие игроки поддерживают необходимость завершения войны. В то же время глава Белого дома отверг утверждение о том, что прекращение военной помощи со стороны США привело к отступлению ВСУ из Курской области.

Ранее Трамп анонсировал, что во время разговора с Путиным они коснутся вопросов земли и электростанций.

Вас также могут заинтересовать новости: