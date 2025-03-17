По словам Кэролайн Левитт, вопрос уступок Киевом территорий обсуждался между США и Украиной.

В Белом доме утверждают, что США и Россия находятся "в десяти ярдах" от достижения мира в Украине и эта цель никогда не была так близка.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "рычаги давления" на Россию, если предстоящий разговор с российским лидером Владимиром Путиным по Украине не оправдает ожиданий.

"Президент уже говорил об этом, и, конечно, он готов это сделать, если потребуется. Я бы не стала опережать президента в принятии столь серьезного решения. США обнародуют итоги предстоящего разговора Трампа с Путиным сразу после его завершения", - сказала она.

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По ее словам, вопрос уступок Киевом территорий обсуждался США и Украиной. Она также рассказал, что судьба Запорожской АЭС будет обсуждаться в ходе телефонного разговора Трампа с Путиным.

Левитт выразила уверенность, что именно предыдущая администрация Джо Байдена стала причиной начала войны в Украине:

"И, как часто говорит президент Трамп, эта война никогда бы не началась, если бы он все еще находился у власти. Она началась только из-за некомпетентности и слабости предыдущей администрации. И президент Трамп очень гордится прогрессом, которого он и его команда добились за столь короткий срок. И мы надеемся, что завтра этот прогресс продолжится".

Она рассказала, что президент США и вся его команда по национальной безопасности напрямую взаимодействовали с президентом Зеленским и украинской командой.

"Это было частью обсуждения между командой президента и украинцами. Что касается того, где будут проходить эти линии, или какой-либо конкретики, я не собираюсь обсуждать это с этой трибуны. С моей стороны было бы неразумно опережать завтрашний разговор президента с президентом Путиным", - добавила пресс-секретарь.

Разговор Трампа с Путиным

Президент РФ Владимир Путин уже завтра поговорит с президентом США Дональдом Трампом. Телефонный звонок в Москву анонсировал американский лидер. Политик отметил, что хочет посмотреть - сможет ли он положить конец войне в Украине.

Спикер Путина Дмитрий Песков подтвердил, что действительно на вторник, 18 марта, запланирован разговор главы Кремля и президента США Дональда Трампа.

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