Американский лидер Трамп отверг утверждения, что приостановка военной помощи со стороны США привела к отступлению ВСУ из Курской области.

Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящий разговор с российским лидером Владимиром Путиным будет очень важным, а переговоры по Украине вступают в "критическую стадию".

По его словам, Киев и другие игроки поддерживают необходимость завершения войны.

При этом Трамп отверг утверждения, что приостановка военной помощи со стороны США привела к отступлению ВСУ из Курской области. Он утверждает, что он напротив позаботился о безопасности украинских военных.

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"Я завтра поговорю с президентом Путиным, чтобы спасти солдат, которые оказались в очень тяжелой ситуации. Они окружены российскими войсками. Если бы не я, их бы уже не было. Мне удалось убедить их пока ничего не предпринимать", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов.

Стоит напоминить, что военно-политическое руководство Украины неоднократно опровергало окружение Сил обороны на Курщине.

Трамп отметил, что "происходящее в Украине - это не хорошо", добавив:

"Но мы посмотрим, сможем ли достичь мирного соглашения, прекращения огня и мира, и я думаю, что мы сможем это сделать. Я буду разговаривать с президентом Путиным завтра утром".

Американский лидер, говоря о возможности приглашения Путина в Белый дом, заявил, что сперва нужно добиться сделки по Украине.

Разговор Трампа с Путиным - детали

Во вторник ожидается телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее Трамп сообщил, что собирается поговорить с Путиным 18 марта, так как "за выходные было проделано много работы".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп готов задействовать "рычаги давления" на Россию, если предстоящий разговор с Путиным по Украине не оправдает ожиданий. По ее словам, США и Россия находятся "в десяти ярдах" от достижения мира в Украине и эта цель никогда не была так близка.

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