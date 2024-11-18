'Заморозка' войны в Украине приемлема для РФ или нет: у Путина дали ответ

Кремль не менял условия, которые необходимо воплотить в жизнь, чтобы прекратились боевые действия, утверждает спикер диктатора.

Российские оккупанты якобы не хотят того, чтобы война в Украине была "заморожена".

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина высказался об идее насчет "замораживания" боевых действия по линии фронта. Позицией Кремля он поделился во время общения с пропагандистами.

"Вариант заморозки по линии боевого столкновения, конечно, он априори неприемлем для Российской Федерации", - заявил он.

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Спикер главаря россиян добавил, что руководство России не меняло условия, которые необходимо воплотить в жизнь, чтобы прекратились бои:

"Условия сформулированы президентом Путиным, они полностью сохраняют свою актуальность. Это то, что нужно сделать для того, чтобы боевые действия были остановлены".

В центре внимания война в Украине - что сообщалось

Агентство Bloomberg в середине ноября узнало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует предложить свой "мирный план" для завершения войны в Украине. По сведениям журналистов, план, в частности, предполагает создание на Донбассе демилитаризованной зоны и отказ Киева от вступления в НАТО как минимум на 10 лет.

Летом Владимир Путин накануне первого саммита мира, который состоялся в Швейцарии по инициативе Киева, назвал условия якобы для прекращения боевых действий Украине. В частности, он потребовал, чтобы украинская сторона отказалась от своих четырех областей - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Киев не раз подчеркивал, что от своей земли не откажется.

В середине октября президент Владимир Зеленский в Верховной Раде впервые представил украинцам свой план победы над Россией. Первый пункт документа - предоставление Украине приглашения в ряды стран-членов НАТО.

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