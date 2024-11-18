Украина должна отказаться от вступления в НАТО на 10 лет.

Союзники Украины все больше подталкивают Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным, чтобы положить конец боевым действиям, поскольку ни одна из сторон не может добиться решающей победы. Как пишет Bloomberg, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также планирует предложить свой собственный план по завершению войны на встрече лидеров G20 в Рио-де-Жанейро.

По данным источников издания, Эрдоган предложит, чтобы Зеленский согласился отложить обсуждение вступления в НАТО как минимум на 10 лет в качестве уступки Путину.

Турецкий план также предусматривает создание демилитаризованной зоны на Донбассе. Эрдоган предложит разместить там международные войска в качестве дополнительной гарантии и гарантировать Украине поставки оружия в качестве компенсации за согласие не вступать в НАТО.

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"Турецкие чиновники признают, что Украине будет трудно принять такое предложение, но считают, что это наиболее реалистичный подход. Они постараются отложить обсуждения долгосрочной судьбы оккупированных территорий, чтобы в первую очередь сосредоточиться на обеспечении стабильного прекращения огня", - пишет Bloomberg.

При этом такая формула может понравиться некоторым союзникам Киева, которые боятся, что полное членство Украины в НАТО может привести к прямому конфликту с Кремлем.

По словам осведомленных источников, Эрдоган располагает разведдаными, согласно которым Украина может потерять гораздо больше территории в ближайшие несколько месяцев, если боевые действия не прекратятся. Так что турецкий лидер надеется, что ему удастся убедить Зеленского принять участие в мирных переговорах в Стамбуле.

Планы по завершению войны в Украине

Как писал CNN, мирное соглашение между Украиной и РФ при посредничестве Дональда Трампа может предусматривать отказ Киева от претензий на Крым в обмен на возвращение части остальных оккупированных территорий.

При этом собственная формула мира Зеленского основана на получении четкого пути к членству в НАТО и гарантиях безопасности до вступления.

17 ноября стало известно, что США разрешили удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. Как отмечает Bloomberg, это позволит укрепить положение Украины до вступления Трампа в должность, чтобы она могла подойти к возможным переговорам с РФ с более сильной позицией.

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