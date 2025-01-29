'Хищник и лицемер': дочь Кеннеди выступила против назначения кузена министром здравоохранения

Она заявила, что ее двоюродный брат исповедует принципы и убеждения, которые могут повредить здравоохранению в США.

Дочь 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди Кэролайн призвала сенаторов отклонить кандидатуру своего двоюродного брата Роберта Ф. Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения и социальных служб.

Как пишет CNN, в письме к сенаторам дочь Кеннеди назвала своего родственника "хищником" и заявила, что чувствует моральный долг высказаться относительно его вероятной должности. Она также описала "тревожное поведение" кузена, в частности его противоречивые взгляды на вакцины и "зависимость от внимания и власти".

"Я знаю Бобби всю свою жизнь. Неудивительно, что он держит хищных птиц как домашних любимцев, ведь сам Бобби - хищник", - сказала Кэролайн Кеннеди.

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Она вспомнила, что много лет назад Кеннеди-младший "складывал цыплят и мышей в блендер, чтобы скормить своим птицам". Его подвал, гараж и комната в общежитии были местом, где можно было достать наркотики, а атмосфера там была "сценой отчаяния и насилия".

В то же время Кэролайн Кеннеди признала, что ее кузен сумел преодолеть собственные зависимости. Впрочем, женщина обвинила его в лицемерии.

"Хотя он может поощрять молодое поколение посещать встречи анонимных алкоголиков, Бобби зависим от внимания и власти. Бобби питается отчаянием родителей больных детей, вакцинируя собственных детей и создавая последователей, лицемерно отговаривая других родителей от вакцинации своих детей", - подчеркнула Кеннеди.

Также она раскритиковала его за использование семейной истории в собственных интересах:

"Было нелегко молчать в прошлом году, когда Бобби экспроприировал образ моего отца и отвлекся от наследия президента Кеннеди, чтобы продвинуть свою собственную провальную президентскую кампанию, а затем унижаться перед Дональдом Трампом, чтобы получить работу".

По ее мнению, Роберт Кеннеди-младший манипулирует трагедиями их семьи для собственного пиара, что "недопустимо для человека, который претендует на ответственность за вопросы жизни и смерти Америки".

Ранее члены семьи Кеннеди дистанцировались от Кеннеди-младшего и не поддерживали его президентскую кампанию. Во вторник Кэролайн Кеннеди заявила, что ее отцу и дяде "были бы отвратительны" его взгляды.

Как пишет Reuters, Кеннеди-младший давно высказывал сомнения относительно безопасности вакцин, а также возглавил антивакцинальную группу "Защита здоровья детей". В своей книге он обвинил бывшего руководителя Национального института здоровья Энтони Фаучи в "сговоре" с Биллом Гейтсом и фармацевтическими компаниями для продвижения вакцин от COVID-19.

В своей предвыборной программе Кеннеди заявил, что стремится "положить конец хроническим заболеваниям", усилить контроль над регуляторными органами США и добиться удаления фтора из питьевой воды.

Что предшествовало

В прошлом году Роберт Кеннеди баллотировался на пост президента США. Он обвинял Трампа в предательстве сторонников, а тот критиковал Кеннеди как "самого радикального левого кандидата в президентской гонке". Но потом команды обоих кандидатов начали усиленно обмениваться комплиментами и, по словам собеседников Reuters, обсуждали объединение усилий.

Шансы Кеннеди на победу быстро уменьшались - опрос CBS News показал, что его поддержка составляет лишь 2%. Впоследствии Кеннеди снял свою кандидатуру, поддержав Трампа.

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