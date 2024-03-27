Поставки из Турции будут иметь решающее значение для производства боеприпасов калибра 155-м.

США ведут переговоры об увеличении закупок взрывчатых веществ в Турции для наращивания производства артиллерийских снарядов, поскольку союзники пытаются доставить крайне необходимые боеприпасы в Украину, пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом переговоров.

Отмечается, что турецкие поставки тринитротолуола, известного как тротил, и нитрогуанидина, который используется в качестве топлива, будут иметь решающее значение для производства боеприпасов калибра 155-мм по стандартам НАТО – потенциально утроят производство.

По словам журналистов, двухлетняя война в Украине спровоцировала всплеск мирового спроса на боеприпасы, а западные союзники пытаются поставлять их Киеву, пополняя собственные истощенные запасы. Всплеск спроса привел к отставанию в выполнении мировых заказов и создал нагрузку на оборонные цепи поставок, особенно на такие компоненты, как тротил.

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В то же время, Турция уже на пути к тому, чтобы стать крупнейшим продавцом артиллерийских снарядов в США уже в этом году.

В статье указано, что заключение соглашения с Анкарой также обнажает хрупкий баланс между союзниками по НАТО, отношения между которыми обострились из-за российского вторжения и многомесячной блокады Турцией вступления Швеции в альянс.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Белый дом 9 мая впервые с момента вступления в должность президента Джо Байдена, поскольку оба лидера налаживают военные связи. Одобрение Турцией членства Швеции в НАТО в этом году расчистило путь для Вашингтона к подписанию соглашения о продаже Анкаре американских военных самолетов F-16, ракет и бомб на сумму 23 миллиарда долларов.

Партнерство в производстве боеприпасов будет построено на этом: в конце февраля Пентагон сообщил, что заключил контракт с General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на строительство трех линий по производству металлических частей 155-мм снарядов в Техасе, в том числе с турецкими субподрядчиками. Запуск завода в Меските, штат Техас, запланирован на июнь.

Ожидается, что производственные линии турецкой оборонной компании Repkon будут производить около 30% всех 155-мм артиллерийских снарядов американского производства к 2025 году. Кроме того, Министерство обороны закупило 116 000 боеприпасов у турецкой компании Arca Defense с поставкой в этом году, и в ближайшее время ожидаются дальнейшие закупки.

Усилия США и Европы являются частью гонки, чтобы догнать Москву, чья военная машина позволила ей произвести или закупить, по некоторым оценкам, 4 миллиона боеприпасов в этом году. В противовес этому, ЕС планирует утроить производство артиллерийских снарядов до примерно 1,4 миллиона единиц.

Спрос на оружие

Немецкий производитель танковых запчастей Renk сообщил о рекордно высоком количестве заказов. Баварский производитель коробок передач и трансмиссий для танков и фрегатов, 70% доходов которого приходится на военные заказы, сообщил, о росте заказов в 2023 году почти на треть, до 1,3 млрд евро.

Европейский Союз выделил немецкому оборонному концерну Rheinmetall, который хочет построить завод в Украине, более 130 миллионов евро финансирования для увеличения производства боеприпасов.

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