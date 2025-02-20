Представители украинской элиты опасаются, что заявления команды Трампа означают худший сценарий для Украины.

Последние заявления команды президента США Дональда Трампа с призывами к прекращению огня без гарантий безопасности и к немедленным выборам свидетельствуют, что события для Украины развиваются по худшему для нее сценарию. А если Украина выйдет из войны, то ее ждет длительная борьба за выживание. Об этом пишет The Economist.

Отмечается, что решение Трампа поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным и его желание реабилитировать Кремль шокировало многих политиков в Украине. Однако, как заявил изданию один из депутатов от "Слуги народа", "этого ожидали".

В публикации говорится, что, несмотря на все заявления, "ничего похожего на сделку пока нет", а "многое развивается по худшему сценарию для Украины".

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Представители украинской элиты опасаются, что заявления команды Трампа с призывами к прекращению огня без гарантий безопасности и немедленных выборов означают "российскую ловушку".

Что касается требований провести выборы, то, вероятно, президент США не настолько хочет собственно выборов, как избавиться от Зеленского, "который ему никогда не нравился и который, по его мнению, является сложным", сообщил изданию бывший дипломат.

Между тем, отмечается, если Украина и выйдет из войны, то ее ждет борьба за выживание: люди, политики и военные истощены, сотни тысяч погибших и раненых.

"Миллионы покинули страну. Возможно, треть из 4,3 миллиона украинцев, бежавших в Европу, не достигла 18 лет; многие из них никогда не вернутся. Соглашение без долгосрочной безопасности подтолкнет больше родителей отправлять своих детей за границу, усугубляя и без того выраженную демографическую болезнь Украины", - пишет The Economist.

Политика Трампа, вероятно, приведет не столько к быстрому миру, сколько к неприемлемому предложению Украине, говорится в материале, и Зеленскому придется таки вести переговоры с учетом этих узких возможностей.

Также издание проанализировало, насколько Украина способна продолжать борьбу вопреки возможной сделке Трампа. Отмечается, что хоть украинская армия показала высокое мастерство, однако в ней есть "серьезные проблемы на операционном уровне и заметное отсутствие стратегического планирования". В бригадах на передовой не хватает людей, некоторые укомплектованы менее чем на треть.

А тем временем Трамп имеет много рычагов, в частности "очень вероятно", что он сократит или прекратит военную помощь. Также он может в одностороннем порядке снять санкции с России. Еще один его рычаг влияния - это Starlink как основа коммуникаций на поле боя в Украине, которые по приказу Трампа могут быть отключены.

"Если Зеленский сможет мобилизовать 18- и 20-летних мужчин, возможно, стоит бороться. Если он не может, он должен принять лучшую сделку, которую он может", - процитировало издание высокопоставленного американского чиновника.

Заявления команды Трампа относительно Украины

Как сообщал ранее УНИАН, президент США Дональд Трамп продолжил публичную критику украинского лидера Владимира Зеленского. Хозяин Белого дома обвинил президента Украины в разбазаривании американской помощи и в создании диктатуры. Также он затронул тему выборов в Украине, поставив их отсутствие во время войны в вину Зеленскому.

Кроме того, вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег украинского президента от "нападок" на президента Дональда Трампа, заявив, что "обливание грязью" его на публике приведет только к обратному эффекту. Он сказал, что Зеленский получал "плохие советы" о том, как иметь дело с новой администрацией.

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