США хотят заключить сделку по полезным ископаемым до переговоров о прекращении войны с Россией.

Администрация нынешнего президента США Дональда Трампа может попытаться заключить с Украиной упрощенную сделку по добыче полезных ископаемых. Этот шаг позволит позже обсудить более подробные условия, например, сколько ресурсов Украины будет принадлежать Вашингтону.

Агентство Reuters пишет, что отказ президента Владимира Зеленского подписать предложение США, согласно которому Вашингтон получил бы 50% критически важных минеральных ресурсов Украины, включая графит, уран, титан и литий, дал понять, что достижение полноценной сделки потребует больше времени.

Трамп хочет заключить договор с Киевом, прежде чем увеличить военную помощь Украине или продвигаться в попытке стать посредником в официальных мирных переговорах между Киевом и Москвой, чтобы положить конец войне, которую спровоцировала Россия.

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Американская сторона все еще стремится заключить сделку, несмотря на раскол между Трампом и Зеленским.

Неясно, в какой степени первоначальное предложение США было сформулировано как компенсация за прошлые поставки оружия или за будущие. Но Зеленский сказал, что оно слишком сильно сфокусировано на интересах США и не содержит гарантий безопасности для Киева.

Источник сказал, что Украина готова заключить сделку с администрацией Трампа. Другой источник также сказал, что Киев готов пойти на сделку, но она не должна выглядеть такой же "хищной", как соглашение, которое впервые предложили США.

Пересмотренный, упрощенный подход поможет США обойти многочисленные юридические и логистические препятствия и даст им время для более поздних переговоров относительно деталей, включая распределение доходов.

"США исторически не использовали обмен природных ресурсов на помощь, но это проверенный и испытанный инструмент в китайской игре с полезными ископаемыми", - говорит Грейслин Баскаран, директор программы по безопасности критических минералов в Центре стратегических и международных исследований.

По словам Тайсона Баркера, бывшего заместителя специального посланника США по вопросам экономического восстановления Украины, Киев крайне заинтересован в установлении более глубоких экономических отношений и отношений в сфере безопасности с Вашингтоном, а также в признании значительных американских инвестиций, уже сделанных в будущее страны.

"Украинцы более чем готовы предоставить Штатам дополнительные преимущества в виде льготного доступа к важнейшим ископаемым в ответ на миллиарды долларов, которые американские налогоплательщики вложили в Украину", - сказал он.

По словам Баркера, аналогичные условия должны быть предложены и другим странам, которые оказали Украине значительную помощь во время войны, в том числе Канаде, Великобритании, Японии и ЕС.

Соглашение о полезных ископаемых - главные новости

В начале февраля американский лидер Дональд Трамп заявил о желании получить доступ к украинским полезным ископаемым в обмен на помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не дал подписать соглашение о полезных ископаемых с США, объяснив, что "оно не готово и не защищает интересы Украины".

В ответ Трамп обвинил Киев в срыве договора по полезным ископаемым, которое, как он думал, помогли бы вернуть потраченные на поддержку украинцев деньги.

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