Польша тайно производит оружие для Украины и ремонтирует технику

Кроме того, в Польше построили завод украинского оборонно-промышленного комплекса.

Польша сотрудничает с Украиной в сфере производства оружия и боеприпасов, однако не разглашает это сотрудничество из соображений безопасности. Об этом заявил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич в интервью ZN.UA

Отвечая на вопрос о перспективах создания украино-польских предприятий военного плана дипломат отметил, что такое сотрудничество между Украиной и Польшей уже существует. В частности, оно включает производство дронов, ремонт танков, а также развития в сфере высоких технологий.

Лукасевич также подтвердил, что в Польше построили завод украинского оборонно-промышленного комплекса. В то же время дипломат отказался раскрыть детали.

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"Некоторые страны, декларирующие такое сотрудничество, как вот построение завода по производству военной техники, географически расположены далеко от России. И поскольку им ничего не угрожает, то они могут об этом говорить. Мы же совсем рядом, и поэтому не говорим об этом. То есть география в этом контексте очень важна", - пояснил Лукасевич.

Польша и Украина - важные новости

Ранее временно поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич заявил, что Варшава будет пытаться ускорить процесс вступления нашей страны в Евросоюз. Он отметил, что безопасность Польши зависит от безопасности Украины.

Кроме того, в Bloomberg писали, что Польша поможет Украине, если Словакия остановит поставки электроэнергии. Отмечается, что польская сторона готова увеличить производство энергии у себя, чтобы покрыть украинский дефицит.

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