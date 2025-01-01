Дуда подчеркнул, что война в Украине не должна закончиться победой РФ.

Война в Украине имеет решающее значение и для безопасности Польши. Она не должна закончиться победой РФ.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в своем новогоднем обращении.

"С начала полномасштабного вторжения России в Украину война, которая идет за нашей восточной границей, имеет абсолютно решающее значение и для нашей безопасности. Наша позиция постоянна и неизменна. Эта война не может закончиться победой России. Она должна закончиться справедливым миром, который исключит возможность возникновения нового, большего конфликта в будущем", - сказал он.

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Дуда подчеркнул, что безопасность Польши основывается на двух столбах - "сильная и современная армия", а также "сила альянсов".

"Только сильное НАТО во главе с США обеспечивает безопасность Польши и всего нашего региона", - добавил он.

Также Дуда отметил, что вскоре после того как Польша получит председательство в Евросоюзе, будут приложены все усилия, чтобы укрепить сотрудничество между Европейским Союзом и США.

Польша и Украина - важные новости

Ранее временно поверенный в делах Польши в Украине Пьотр Лукасевич заявил, что Варшава будет пытаться ускорить процесс вступления нашей страны в Евросоюз. Он отметил, что безопасность Польши зависит от безопасности Украины.

Кроме того, в Bloomberg писали, что Польша поможет Украине, если Словакия остановит поставки электроэнергии. Отмечается, что польская сторона готова увеличить производство энергии у себя, чтобы покрыть украинский дефицит.

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