Безопасность Польши зависит от безопасности Украины, акцентировал Лукасевич.

Во время председательства в Совете ЕС в первой половине 2025 года Польша максимально постарается ускорить процесс вхождения Украины в Европейский Союз. Такое заявление сделал временно поверенный в делах Польши в Украине Пьотр Лукасевич.

"Конечно, Польша во время своего председательства максимально постарается ускорить процесс вхождения Украины в Европейский Союз, поскольку это будет открывать для вашей страны новые возможности. Ведь для того, чтобы быть в большей безопасности, Украина должна стать одной из частей объединенной Европы", – сказал он в интервью "ZN.UA".

Он подчеркнул, что Польша с самого начала поддерживает Украину в ее стремлении войти в НАТО и Евросоюз как свободное и независимое государство. И такая поддержка сохранится в будущем. По словам Лукасевича, "Украина должна оставаться в пределах своих границ, зафиксированных международным правом, и, безусловно, она должна противостоять преступной России, бороться в этой несправедливой войне и выиграть ее справедливым способом".

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"Это наша стратегическая цель – чтобы Украина вышла победителем в этой войне", – акцентировал дипломат.

Временно поверенный в делах Польши в Украине добавил, что Польша является государством средней Европы и к этому региону относится также и Украина. В Варшаве не воспринимают Украину просто как страну, на которую напали и которая борется.

"Для нас это – часть Европы. Что означает общую ответственность. Конечно, Польша вместе с европейскими партнерами будет стремиться уладить ситуацию, это наш стратегический интерес. Потому что война в Украине – это война в Европе, война в этом регионе, где мы все находимся", – пояснил он.

Дипломат напомнил, что с 2022 года Польша активно включилась в помощь Украине и является частью ЕС и созданной цепи помощи нашему государству – в частности, от Франции и Германии.

Он также отметил важность контактов между украинским президентом Владимиром Зеленским и польским премьер-министром Дональдом Туском. Глава правительства Польши использует их для привлечения других стран к помощи Украине.

"Польша является страной, которая оказывала и оказывает военную помощь Украине. Но кроме того, мы соседи и, безусловно, у нас должны быть добрососедские отношения. Ведь безопасность Польши также зависит от безопасности Украины, потому что мы рядом, в одном регионе. Мы очень связаны с Украиной – это и экономика, и общественная жизнь, и история. У нас очень много разных векторов пересечения", – констатировал Пьотр Лукасевич.

Украина и Польша: это стоит знать

Если премьер-министр Словакии Роберт Фицо реализует свою угрозу не поставлять электроэнергию в Украину, Польша готова компенсировать разницу собственными поставками. Об этом со ссылкой на неназванный источник в Польше пишет Bloomberg.

Страна готова увеличить производство энергии у себя, чтобы покрыть украинский дефицит – столько, сколько Украине потребуется в случае остановки поставок из Словакии.

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