Общая сумма помощи безопасности от США уже достигла 4,6 миллиарда долларов.

С начала широкомасштабного вторжения России, США передали Украине 108 гаубиц, 26 тысяч Javelin и других противотанковых систем и 1,4 тысячи Stinger.

Об этом сообщает посольство США в Украине в Тwitter.

"С начала путинской войны против Украины, президент Байден объявил о 11 траншах военной поддержки Украине. Мы работаем с нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить украинский народ тем, что ему необходимо для защиты своей страны", – подчеркнули в посольстве.

Общая сумма помощи безопасности от США уже достигла 4,6 миллиарда долларов. В частности, Украина получила 108 гаубиц, 26,5 тысячи противотанковых ракетных комплексов (в том числе Javelin), 1,4 тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, 220 тысяч артиллерийских снарядов, 50 миллионов патронов, 75 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов.

Напомним, что 15 июня в Брюсселе состоится встреча Контактной группы министров обороны по вопросам поддержки Украины. Встреча пройдет в формате "Рамштайн-3". Первая встреча группы поддержки Украины на уровне глав оборонных ведомств состоялась 26 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии, в ней приняли участие более 40 стран. Вторая встреча прошла 23 мая.

Ранее Михаил Подоляк озвучил конкретный запрос от Украины на поставку вооружения. В список пожеланий Подоляк включил 500 танков, 1000 гаубиц, 300 реактивных систем залпового огня и 2000 единиц бронетехники.

Министр обороны США Остин заявил, что его страна готова удовлетворить запросы Украины.

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