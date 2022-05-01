Визит оппозиционного политика ударит по рейтингу действующего канцлера, который демонстрирует неопределенность в отношении Украины.

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии Фридрих Мерц 2 мая приедет в Киев.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Глава Христианско-демократического союза станет одним из первых немецких политиков, которые посетят Украину после начала полномасштабной войны, развязанной Россией.

Издание отмечает, что цели визита Мерца пока неизвестны, но он может ударить по рейтингу канцлера Олафа Шольца, которого в Берлине все чаще призывают поехать в Киев в знак поддержки и солидарности с Киевом.

Как сообщаю DW ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер раскритиковал позицию канцлера относительно войны в Украине. По его убеждению, Шольц демонстрирует нерешительность и пытается избежать дискуссии о поставках оружия Украине.

Нерешительную позицию Шольца относительно Украины критиковал и Мерц. По его словам, такая политика ставит под угрозу сплоченность европейского сообщества.

В то же время Шольц отвергает все обвинения оппозиции и уверяет, что действует быстро в координации союзников.

Как сообщал УНИАН, немецкий Бундестаг одобрил 28 апреля предоставление Украине тяжелого вооружения. За это проголосовали 586 из 693 присутствующих депутатов, 100 были "против", семь "воздержались". Принятию решения предшествовали почти 70-минутные дебаты.

Вас также могут заинтересовать новости: