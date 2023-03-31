Правитель Китая начал разрушать "внутреннюю демократию" в Компартии, которая сдерживала его от резких внешнеполитических шагов.

Власти Китая переписали политический свод правил, которыми руководствуются высшие чиновники. Из него убрали все ссылки на коммунистическую идеологию прошлого, оставив только руководящие принципы действующего правителя страны Си Цзиньпина.

На днях новая редакция документа была опубликована на официальном сайте китайского правительства. Сам документ датирован 18 марта.

Политический свод правил под названием "Рабочие процедуры Государственного совета" – главный идеологический документ Китая, которым в своей работе руководствуются правительство, Государственный совет и другие государственные органы страны.

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Теперь из него убрали все упоминания марксизма-ленинизма, идеи Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и других правителей коммунистического Китая. Вместо них чиновники должны руководствоваться исключительно политическими принципами Си Цзиньпина. В итоге свод правил сократился с 64 до 43 пунктов.

Как сообщает "Радио Свободная Азия", эти изменения происходят на фоне вступления Си Цзиньпин в третий и бессрочный срок своих полномочий. Он намерен сконцентрировать исполнительную власть в руках функционеров Коммунистической партии, ослабив полномочия правительства и других административных чиновников.

По мнению политического обозревателя Хуан Чангена, удаление ссылок на идеологию предшественников "убедительно свидетельствует" о том, что Си Цзиньпин решил отказаться от старого принципа коллективного принятия стратегических решений и потому оставил "мало места для независимого принятия решений".

"Они ясно дают понять, что теперь партия должна следовать только одной вывеске — остальных больше не существует, и [старая концепция группы высших руководителей в] партийном центре тоже исчезла", – считает эксперт.

Си Цзиньпин готовит Китай к большой войне

Накануне Си Цзиньпин открыто заявил, что Китай начал подготовку к войне. К какой именно – он не уточнил, но очевидно, что речь идет о будущей схватке с США за Тайвань. Союзником Китая в этой войне, очевидно, будет Россия.

Согласно оценке ЦРУ, Китай будет готов начать вторжение на остров к 2027 году. Это не значит, что приказ о вторжении будет отдан, но армия Китая должна быть к нему готова.

На этом фоне правительство Китая уже значительно увеличило военный бюджет страны. По оценке аналитиков, дополнительные средства будут направлены в первую очередь на развитие ядерного потенциала, военно-космических и морских сил.

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